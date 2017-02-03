Будапешт, Лос-Анджелес и Париж вошли в заключительный этап отбора за право принять ОИ-2024

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) допустила Лос-Анджелес, Будапешт и Париж до заключительного этапа отбора города-организатора летних Олимпийских игр 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

Отмечается, что комиссия проинспектирует Лос-Анджелес с 23 по 25 апреля, Будапешт - с 10 по 12 мая, Париж - с 14 по 16 мая. Ранее на право провести Олимпиаду-2024 также претендовал Рим. После инспекции комиссия составит итоговый доклад по городам, который будет обнародован в июле текущего года.

Выборы города-организатора ОИ-2024 пройдут 13 сентября 2017 года на сессии МОК в Лиме.

Los Angeles, Budapest and Paris enter final stage of 2024 Candidature Process https://t.co/K3Srs3Of42 pic.twitter.com/oj7J30AxLY — IOC MEDIA (@iocmedia) 3 февраля 2017 г.