Будапешт, Лос-Анджелес и Париж вошли в заключительный этап отбора за право принять ОИ-2024

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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) допустила Лос-Анджелес, Будапешт и Париж до заключительного этапа отбора города-организатора летних Олимпийских игр 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба МОК.
Отмечается, что комиссия проинспектирует Лос-Анджелес с 23 по 25 апреля, Будапешт - с 10 по 12 мая, Париж - с 14 по 16 мая. Ранее на право провести Олимпиаду-2024 также претендовал Рим. После инспекции комиссия составит итоговый доклад по городам, который будет обнародован в июле текущего года.
Выборы города-организатора ОИ-2024 пройдут 13 сентября 2017 года на сессии МОК в Лиме.
Los Angeles, Budapest and Paris enter final stage of 2024 Candidature Process https://t.co/K3Srs3Of42 pic.twitter.com/oj7J30AxLY— IOC MEDIA (@iocmedia) 3 февраля 2017 г.