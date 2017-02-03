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Будапешт, Лос-Анджелес и Париж вошли в заключительный этап отбора за право принять ОИ-2024

Спорт
3 февраля, 16:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС
Выборы города-организатора пройдут 13 сентября 2017 года
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© AP Photo/Ben Curtis

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) допустила Лос-Анджелес, Будапешт и Париж до заключительного этапа отбора города-организатора летних Олимпийских игр 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

Отмечается, что комиссия проинспектирует Лос-Анджелес с 23 по 25 апреля, Будапешт - с 10 по 12 мая, Париж - с 14 по 16 мая. Ранее на право провести Олимпиаду-2024 также претендовал Рим. После инспекции комиссия составит итоговый доклад по городам, который будет обнародован в июле текущего года.

Выборы города-организатора ОИ-2024 пройдут 13 сентября 2017 года на сессии МОК в Лиме.

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