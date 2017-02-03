Глава РССС: российские спортсмены на Универсиаде показывают характер и боевой дух

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АЛМА-АТА, 3 февраля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российские спортсмены на Универсиаде в Алма-Ате доказывают, что могут показывать высокие результаты и добиваться успеха, даже несмотря на окружающие национальную команду допинговые скандалы. Об этом заявил ТАСС президент Российского студенческого спортивного союза (РССС) Сергей Сейранов, подводя итоги выступления команды в первой половине Игр.
После пяти соревновательных дней сборная России продолжает уверенно лидировать в медальном зачете, имея в активе 40 наград - 15 золотых, 17 серебряных и 8 бронзовых. На втором месте идет команда Казахстана (8-2-8), на третьем - сборная Японии (3-8-5).
"Наши спортсмены на этой Универсиаде очень стараются, показывают высокий боевой дух, - заметил Сейранов. - Успешное выступление в первой половине Игр объясняется желанием самих атлетов в условиях нападок на российский спорт доказать, что они могут побеждать, несмотря ни на что, и выигрывать медали в честной борьбе".
"У нас растет хороший резерв, - считает глава РССС. - Меня как руководителя делегации берет гордость от того, что во всех видах спорта мы завоевываем награды. Поэтому в медальном зачете мы имеем ощутимое преимущество над остальными командами. Нас очень поддерживают казахстанские болельщики, и иногда создается такое впечатление, что мы выступаем дома".
Сейранов напомнил, что основным соперником россиян на этой Универсиаде является именно сборная хозяев турнира, которая испытывает большое напряжение, выступая в родных стенах. "Это необычайное давление со стороны собственных болельщиков, мне кажется, отняло несколько медалей у казахстанской команды в том же биатлоне и лыжных гонках. Ведь во многих дисциплинах Казахстан представлен первым составом", - отметил он.
"Впереди нас ожидают еще пять дней бескомпромиссной борьбы на спортивных аренах, схватка за первое место в медальном зачете еще не завершена. Надо всегда уважать соперника, а не говорить заранее о победе над ним. Но мы, конечно, будем стараться не сбавлять темп. Россия, которая представлена здесь 219 спортсменами, не привыкла проигрывать", - подытожил собеседник агентства.
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