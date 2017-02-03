"Урал" попросит перенести игры с "Краснодаром" и "Амкаром" в манеж

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Екатеринбургский "Урал" попросит перенести первые два домашних матча команды в весенней части сезона с "Краснодаром" и "Амкаром" в манеж. Об этом ТАСС сообщил президент футбольного клуба Григорий Иванов.

"Уралу" предстоит сыграть дома 28 февраля с "Краснодаром" в рамках 1/4 финала Кубка страны и 5 марта с "Амкаром" в чемпионате страны. В пятницу президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко в рамках рабочего визита, связанного с оценкой хода подготовки города к чемпионату мира 2018 года, отметил, что манеж "Урал" необходимо использовать для проведения матчей чемпионата, дабы избежать того, чтобы игры проходили при холодной погоде. Руководство Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) в то же время выступает против проведения игр в манеже.

"Пока мы планируем играть на "СКБ-Арене", очистили поле от снега, включили подогрев; оно будет приемлемо для игры. Но ведь совершенно правильно говорит Виталий Леонтьевич Мутко, что у нас уникальный манеж. И футболисты "Урала", и футболисты "Краснодара" играют не для руководителей, а для болельщиков, а их 28 февраля на стадион придет очень мало. А в манеж они бы пришли", - считает Иванов.

"Почему бы нам не играть в манеже? Мы бы хотели сыграть с "Краснодаром" и "Амкаром" в манеже, потом сыграть на выезде (с тульским "Арсеналом" 10 марта - прим. ТАСС), а уже потом - на стадионе дома (с "Рубином" 18 марта). Думаю, обратимся по этому поводу в РФС", - добавил он.

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"Сейчас открыли манеж в Перми. Я им ("Амкару") предложил попросить переносить матчи клубов в конце ноября-декабре и марте в манеж. Ведь мы играем для болельщиков, без них футбола нет", - подчеркнул президент "Урала".

Иванов отметил, что игра с "Краснодаром" на стадионе не пойдет на пользу и оппонентам.

"Футболистам будет неудобно играть, если будет, например, - 12, они могут заболеть, простудиться. Будет некомфортно играть обеим командам, а им играть в Лиге Европы, если пройдут первую стадию (1/16 финала с турецким "Фенербахче"). Но об этом никто не думает, говорят "нельзя". Некоторые говорят, что там душно, но все это отговорки для бедных: профессиональные футболисты должны играть, и неважно, в каких условиях", - сказал собеседник ТАСС.

В 2015 году "Урал" провел несколько матчей премьер-лиги в манеже, однако каждый раз условия проведения встреч подвергались критике, в частности, со стороны главного тренера "Амкара" Гаджи Гаджиева и наставника "Ростова" Курбана Бердыева.

Манеж "Урал", открытый в 2013 году, оснащен искусственным газоном и трибунами на 3 тысячи мест. В июле 2015 года он получил сертификат соответствия требованиям Российского футбольного союза (РФС) первой категории, что позволяет проводить в нем матчи высшего дивизиона чемпионата страны.