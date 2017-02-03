Определено время начала матчей 18-20 туров чемпионата РФПЛ

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Стало известно время начала матчей 18, 19 и 20 туров чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Центральный матч 18-го тура ЦСКА - "Зенит" начнется 4 марта в 16:30 мск.

Матчи 18-го тура пройдут 3-6 марта, 19-го тура - 10-12 марта, 20-го тура - 17-19 марта.

Встреча между "Спартаком" и "Краснодаром" пройдет 5 марта и начнется в 14:00.

Матч 19-го тура "Локомотив" - "Краснодар" состоится 12 марта в 14:00, игра 20-го тура "Локомотив" - "Спартак" - 18 марта в 16:30.

Время начала матчей остальных туров будет определено позднее.