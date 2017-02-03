Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.02:
$ 59.31
€ 63.82
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Определено время начала матчей 18-20 туров чемпионата РФПЛ

Спорт
3 февраля, 17:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС
Центральный матч 18-го тура ЦСКА - "Зенит" начнется 4 марта в 16:30 мск
Поделиться
Материал из 1 страницы
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Стало известно время начала матчей 18, 19 и 20 туров чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Центральный матч 18-го тура ЦСКА - "Зенит" начнется 4 марта в 16:30 мск.

Матчи 18-го тура пройдут 3-6 марта, 19-го тура - 10-12 марта, 20-го тура - 17-19 марта.

Встреча между "Спартаком" и "Краснодаром" пройдет 5 марта и начнется в 14:00.

Матч 19-го тура "Локомотив" - "Краснодар" состоится 12 марта в 14:00, игра 20-го тура "Локомотив" - "Спартак" - 18 марта в 16:30.

Время начала матчей остальных туров будет определено позднее.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
9
Минское "Динамо" продлило победную серию до пяти матчей в КХЛ, обыграв "Автомобилист"
8
Екатеринбург начал обратный отсчет 500 дней до ЧМ-2018 по футболу
Роджер Федерер
26
Федерер победил Надаля и в пятый раз в карьере выиграл Australian Open
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СК пока не подтверждает обнаружение пропавшей в конце января Натальи Меламед
2
Лукашенко поручил отозвать белорусских специалистов из таможенных органов ЕврАзЭС
3
Чуркин предложил Лондону "очистить совесть", вернув аннексированные территории
4
СК подтвердил обнаружение тела пропавшей в конце января Натальи Меламед
5
Киттель требует дисквалифицировать ударившего его велогонщика Гривко на полгода
6
НАТО опровергла сообщения о разговоре Столтенберга с российскими пранкерами
7
Суд привлек в качестве ответчиков по иску "Русфонда" родителей и сына Жанны Фриске
Темы дня
Реклама