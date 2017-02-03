Хорошилов вошел в состав сборной России на ЧМ по горнолыжному спорту

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Александр Хорошилов вошел в состав сборной России на чемпионат мира по горнолыжному спорту, который пройдет в швейцарском Санкт-Морице. Об этом сообщает пресс-служба Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России.

Также в состав мужской команды вошли Павел Трихичев, Александр Андриенко, Иван Кузнецов и Семен Ефимов. В женских соревнованиях выступят Ксения Алопина, Александра Прокофьева, Екатерина Ткаченко и Кристина Крюкова. Отмечается, что планируется участие россиян во всех видах программы чемпионата.

В соревнованиях в Санкт-Морице в составе женской команды планировалось также участие Анастасии Романовой, но она получила травму на недавних стартах Кубка Азии.

Турнир пройдет 6-19 февраля.