Гендиректор "Крыльев Советов" заявил, что не знает о приобретении футболиста Дражича

Павлюченко продлит контракт с "Уралом", если будет чувствовать себя на 100% здоровымСпорт 3 февраля, 18:04
Саранск приобрел 50 новых автобусов в рамках подготовки к ЧМ-2018Спорт 3 февраля, 18:02
Представитель Миранчука опроверг информацию о возможном переходе футболиста в "Спартак"Спорт 3 февраля, 17:56
В Белгороде начался прием детей на бесплатное обучение в технопарке "Кванториум"Общество 3 февраля, 17:52
СК подтвердил обнаружение тела пропавшей в конце января Натальи МеламедПроисшествия 3 февраля, 17:48
Минпромторг не согласен с оценкой Лукашенко потерь $15 млрд от членства в ЕврАзЭСЭкономика и бизнес 3 февраля, 17:33
Эксперты объясняют разногласия при передаче культурных объектов РПЦ несовершенством законаОбщество 3 февраля, 17:28
"Урал" продлил контракт с футболистом Романом ЕмельяновымСпорт 3 февраля, 17:25
Вводится новый порядок пребывания россиян в погранзоне с БелоруссиейПолитика 3 февраля, 17:23
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 3 февраля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. "Крылья Советов" не владеют никакими сведениями о возможном приобретении сербского футболиста Деяна Дражича. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор самарского клуба Виталий Шашков.
Ранее портал Mozzart Sport опубликовал информацию, согласно которой "Крылья Советов" могут приобрести у испанской "Сельты" 21-летнего нападающего, выступающего на правах аренды за "Вальядолид".
"Никаких сведений об этом нет, а без меня трансферы не ведутся", - сказал Шашков.
Также гендиректор отметил, что клуб ищет усиление в линии нападения и полузащиты. "Мы планируем взять еще два-три человека. Одного по возможности в атаку, одного - в полузащиту", - заявил Шашков.
В текущем сезоне Дражич провел за "Вальядолид" во второй по силе испанской лиге семь матчей. Контракт серба с "Сельтой" истекает в 2020 году.