Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.02:
$ 59.31
€ 63.82
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Гендиректор "Крыльев Советов" заявил, что не знает о приобретении футболиста Дражича

Спорт
3 февраля, 17:18 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских
Также Виталий Шашков отметил, что клуб ищет усиление в линии нападения и полузащиты
Поделиться
Материал из 1 страницы
Деян Дражич

Деян Дражич

© EPA/ELISABETTA BARACCHI

МОСКВА, 3 февраля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. "Крылья Советов" не владеют никакими сведениями о возможном приобретении сербского футболиста Деяна Дражича. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор самарского клуба Виталий Шашков.

Ранее портал Mozzart Sport опубликовал информацию, согласно которой "Крылья Советов" могут приобрести у испанской "Сельты" 21-летнего нападающего, выступающего на правах аренды за "Вальядолид".

"Никаких сведений об этом нет, а без меня трансферы не ведутся", - сказал Шашков.

Также гендиректор отметил, что клуб ищет усиление в линии нападения и полузащиты. "Мы планируем взять еще два-три человека. Одного по возможности в атаку, одного - в полузащиту", - заявил Шашков.

В текущем сезоне Дражич провел за "Вальядолид" во второй по силе испанской лиге семь матчей. Контракт серба с "Сельтой" истекает в 2020 году.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
9
Минское "Динамо" продлило победную серию до пяти матчей в КХЛ, обыграв "Автомобилист"
8
Екатеринбург начал обратный отсчет 500 дней до ЧМ-2018 по футболу
Роджер Федерер
26
Федерер победил Надаля и в пятый раз в карьере выиграл Australian Open
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СК пока не подтверждает обнаружение пропавшей в конце января Натальи Меламед
2
Лукашенко поручил отозвать белорусских специалистов из таможенных органов ЕврАзЭС
3
Чуркин предложил Лондону "очистить совесть", вернув аннексированные территории
4
СК подтвердил обнаружение тела пропавшей в конце января Натальи Меламед
5
Киттель требует дисквалифицировать ударившего его велогонщика Гривко на полгода
6
НАТО опровергла сообщения о разговоре Столтенберга с российскими пранкерами
7
Суд привлек в качестве ответчиков по иску "Русфонда" родителей и сына Жанны Фриске
Темы дня
Реклама