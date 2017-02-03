Гендиректор "Крыльев Советов" заявил, что не знает о приобретении футболиста Дражича

МОСКВА, 3 февраля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. "Крылья Советов" не владеют никакими сведениями о возможном приобретении сербского футболиста Деяна Дражича. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор самарского клуба Виталий Шашков.

Ранее портал Mozzart Sport опубликовал информацию, согласно которой "Крылья Советов" могут приобрести у испанской "Сельты" 21-летнего нападающего, выступающего на правах аренды за "Вальядолид".

"Никаких сведений об этом нет, а без меня трансферы не ведутся", - сказал Шашков.

Также гендиректор отметил, что клуб ищет усиление в линии нападения и полузащиты. "Мы планируем взять еще два-три человека. Одного по возможности в атаку, одного - в полузащиту", - заявил Шашков.

В текущем сезоне Дражич провел за "Вальядолид" во второй по силе испанской лиге семь матчей. Контракт серба с "Сельтой" истекает в 2020 году.