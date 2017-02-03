"Урал" продлил контракт с футболистом Романом Емельяновым

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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Екатеринбургский "Урал" продлил контракт с полузащитником Романом Емельяновым. Об этом ТАСС сообщил президент футбольного клуба Григорий Иванов.
Предыдущее соглашение 24-летнего полузащитника истекало по окончании сезона.
"Контракт Ромы Емельянова мы продлили", - сообщил Иванов, отказавшись сказать, на какой срок рассчитано соглашение.
Емельянов является воспитанником тольяттинской академии имени Коноплева и начал профессиональную карьеру в местном клубе "Тольятти" в 2008 году. С 2010 по 2015 год права на центрального полузащитника принадлежали донецкому "Шахтеру", однако за "горняков" он провел всего один матч, в основном выступая в арендах - в луганской "Заре", "Ростове", "Ильичевце", "Урале". В феврале 2015 года Емельянов подписал с екатеринбургским клубом контракт на 2,5 года.
Емельянов выступал за юношескую сборную России для игроков до 19 лет (13 матчей, два гола), за молодежную сборную (11, 0), а в августе был вызван на первый сбор основной сборной под руководством Станислава Черчесова, однако на поле в товарищеских матчах с командами Ганой и Турции не появился.