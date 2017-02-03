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МОСКВА, 3 февраля. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Французский футболист Александр Коре покинул расположение "Локомотива", его просмотр завершен. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе московского клуба.
"Просмотр завершен, он покинул расположение "Локомотива", - сказали в пресс-службе.
25-летний нападающий тренировался с "Локомотивом" с первого сбора, в частности, приняв участие в контрольных матчах с молодежным составом бременского "Вердера" (2:0), в котором он забил два мяча, и с харватским "Осиеком" (2:1).