МОСКВА, 3 февраля. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Французский футболист Александр Коре покинул расположение "Локомотива", его просмотр завершен. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе московского клуба.

"Просмотр завершен, он покинул расположение "Локомотива", - сказали в пресс-службе.

25-летний нападающий тренировался с "Локомотивом" с первого сбора, в частности, приняв участие в контрольных матчах с молодежным составом бременского "Вердера" (2:0), в котором он забил два мяча, и с харватским "Осиеком" (2:1).