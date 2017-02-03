Павлюченко продлит контракт с "Уралом", если будет чувствовать себя на 100% здоровымСпорт 3 февраля, 18:04
Саранск приобрел 50 новых автобусов в рамках подготовки к ЧМ-2018Спорт 3 февраля, 18:02
Представитель Миранчука опроверг информацию о возможном переходе футболиста в "Спартак"Спорт 3 февраля, 17:56
В Белгороде начался прием детей на бесплатное обучение в технопарке "Кванториум"Общество 3 февраля, 17:52
СК подтвердил обнаружение тела пропавшей в конце января Натальи МеламедПроисшествия 3 февраля, 17:48
Минпромторг не согласен с оценкой Лукашенко потерь $15 млрд от членства в ЕврАзЭСЭкономика и бизнес 3 февраля, 17:33
Эксперты объясняют разногласия при передаче культурных объектов РПЦ несовершенством законаОбщество 3 февраля, 17:28
"Урал" продлил контракт с футболистом Романом ЕмельяновымСпорт 3 февраля, 17:25
Вводится новый порядок пребывания россиян в погранзоне с БелоруссиейПолитика 3 февраля, 17:23
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Информация о возможном переходе полузащитника "Локомотива" Алексея Миранчука в московский "Спартак" не соответствует действительности. Об этом ТАСС заявил представитель футболиста Вадим Шпинев.
В пятницу издание "Советский спорт" сообщило, что одним из вариантов продолжения карьеры для 21-летнего Миранчука является "Спартак".
"Я впервые об этом слышу. Честно говоря, очень устал от подобного рода информации. Не понимаю, откуда берутся такие источники", - прокомментировал ситуацию Шпинев.
В среду президент "Локомотива" Илья Геркус подтвердил, что Миранчук принял решение продолжить карьеру в другом клубе, стороны "ищут взаимоприемлемый вариант" и постараются "сделать переход мягким".
По информации ТАСС, игрок намерен перейти в казанский "Рубин". Казанцы предложили железнодорожникам €5 млн, однако "Локомотив" объявил, что готов продать его за €6 млн.
Миранчук выступает за основной состав "Локомотива" с 2013 года. В его активе четыре матча и один гол за сборную России.