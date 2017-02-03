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Представитель Миранчука опроверг информацию о возможном переходе футболиста в "Спартак"

Спорт
3 февраля, 17:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС
По информации ТАСС, игрок намерен перейти в казанский "Рубин"
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Алексей Миранчук

Алексей Миранчук

© Михаил Джапаридзе/ТАСС, архив

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Информация о возможном переходе полузащитника "Локомотива" Алексея Миранчука в московский "Спартак" не соответствует действительности. Об этом ТАСС заявил представитель футболиста Вадим Шпинев.

В пятницу издание "Советский спорт" сообщило, что одним из вариантов продолжения карьеры для 21-летнего Миранчука является "Спартак".

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"Я впервые об этом слышу. Честно говоря, очень устал от подобного рода информации. Не понимаю, откуда берутся такие источники", - прокомментировал ситуацию Шпинев.

В среду президент "Локомотива" Илья Геркус подтвердил, что Миранчук принял решение продолжить карьеру в другом клубе, стороны "ищут взаимоприемлемый вариант" и постараются "сделать переход мягким".

По информации ТАСС, игрок намерен перейти в казанский "Рубин". Казанцы предложили железнодорожникам €5 млн, однако "Локомотив" объявил, что готов продать его за €6 млн.

Миранчук выступает за основной состав "Локомотива" с 2013 года. В его активе четыре матча и один гол за сборную России.

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