Саранск приобрел 50 новых автобусов в рамках подготовки к ЧМ-2018

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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Саранск приобрел 50 пассажирских автобусов в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года в России. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 в России Welcome2018.com.
В церемонии передачи новых транспортных средств муниципальному предприятию "Горэлектротранс" приняли участие глава Мордовии Владимир Волков, председатель госсобрания республики Владимир Чибиркин и мэр Саранска Петр Тултаев.
"Такого обновления общественного транспорта в Саранске никогда не было, - отметил Волков. - 50 автобусов для городского автопарка - это очень большое пополнение, треть всего подвижного состава. Для сравнения: сейчас ежедневно пассажироперевозки осуществляют около 60 автобусов и 70 троллейбусов, поэтому теперь мы сможем серьезно укрепить все без исключения маршруты городского транспорта. Но это еще не все, в апреле этого года в Саранск должны прийти еще 30 новых троллейбусов - контракты уже заключены, к 2018 году работа нашего общественного транспорта будет соответствовать самым современным требованиям".
Автобусы Минского автомобильного завода в скором времени выйдут на городские маршруты. В салоне есть специальные места для людей с ограниченными возможностями, оборудована связь с водителем. Автобусы оснащены электронной системой информирования пассажиров и аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, соответствуют всем требованиям безопасности, в том числе высшему классу экологической безопасности Евро-5.
Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Саранск примет четыре матча группового этапа турнира.
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