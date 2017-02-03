Павлюченко продлит контракт с "Уралом", если будет чувствовать себя на 100% здоровым

Павлюченко продлит контракт с "Уралом", если будет чувствовать себя на 100% здоровымСпорт 3 февраля, 18:04
Саранск приобрел 50 новых автобусов в рамках подготовки к ЧМ-2018Спорт 3 февраля, 18:02
Представитель Миранчука опроверг информацию о возможном переходе футболиста в "Спартак"Спорт 3 февраля, 17:56
В Белгороде начался прием детей на бесплатное обучение в технопарке "Кванториум"Общество 3 февраля, 17:52
СК подтвердил обнаружение тела пропавшей в конце января Натальи МеламедПроисшествия 3 февраля, 17:48
Минпромторг не согласен с оценкой Лукашенко потерь $15 млрд от членства в ЕврАзЭСЭкономика и бизнес 3 февраля, 17:33
Эксперты объясняют разногласия при передаче культурных объектов РПЦ несовершенством законаОбщество 3 февраля, 17:28
"Урал" продлил контракт с футболистом Романом ЕмельяновымСпорт 3 февраля, 17:25
Вводится новый порядок пребывания россиян в погранзоне с БелоруссиейПолитика 3 февраля, 17:23
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Нападающий Роман Павлюченко продлит контракт с екатеринбургским "Уралом", если будет чувствовать себя на 100 процентов здоровым. Об этом ТАСС заявил президент футбольного клуба Григорий Иванов.
Павлюченко перешел в "Урал" перед началом текущего сезона, подписав контракт на один год.
"С Ромой у нас джентльменское соглашение. Думаю, если он будет способен играть, если сам себя будет чувствовать на 100 процентов здоровым, то мы обязательно продлим контракт", - сказал Иванов.
В текущем сезоне на счету 35-летнего Павлюченко три гола в 17 матчах.