Павлюченко продлит контракт с "Уралом", если будет чувствовать себя на 100% здоровым

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Нападающий Роман Павлюченко продлит контракт с екатеринбургским "Уралом", если будет чувствовать себя на 100 процентов здоровым. Об этом ТАСС заявил президент футбольного клуба Григорий Иванов.

Павлюченко перешел в "Урал" перед началом текущего сезона, подписав контракт на один год.

"С Ромой у нас джентльменское соглашение. Думаю, если он будет способен играть, если сам себя будет чувствовать на 100 процентов здоровым, то мы обязательно продлим контракт", - сказал Иванов.

В текущем сезоне на счету 35-летнего Павлюченко три гола в 17 матчах.