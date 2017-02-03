Футболисты "Локомотива" обыграли "Видеотон" в контрольном матче

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Локомотив" обыграл венгерский "Видеотон" со счетом 2:0 в контрольном матче на сборе в Испании.

Мячи забили Майкон (13-я минута) и Алексей Миранчук (62).

В роли главного арбитра матч обслуживала испанка Беатрис Торрес Корраль. В следующей встрече "Локомотив" 5 февраля сыграет против японского клуба "Сенан Бельмаре".

В первом матче после возобновления чемпионата России "Локомотив" 5 марта на выезде сыграет с самарскими "Крыльями Советов".