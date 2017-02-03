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Ветераны "Спартака" и "Легенды хоккея" сыграли вничью в матче в честь юбилея Якушева

Спорт
3 февраля, 18:43 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
Игра, которая завершилась со счетом 4:4, была приурочена к празднованию 70-летнего юбилея двукратного олимпийского чемпиона
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МОСКВА, 3 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Гала-матч ветеранов хоккейного клуба "Спартак" и "Легенд хоккея СССР" завершился со счетом 4:4. Игра была приурочена к празднованию 70-летнего юбилея двукратного олимпийского чемпиона, семикратного чемпиона мира Александра Якушева.

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Игра проходила на Малой арене "ВТБ Ледового дворца", где вечером пройдет матч чемпионата Континентальной хоккейной лиги между "Спартаком" и "Сочи", который также приурочен к юбилею Якушева.

В составе "Спартака", руководимого Якушевым, сыграли ветераны клуба разных лет. Команда "Легенд хоккея" включала в себя игроков, одержавших в свое время немало побед на международных турнирах: чемпионатах мира, Олимпийских играх, Кубке Канады. Спартаковские ветераны сыграли в майках Якушева с 11-м номером, под которым юбиляр играл в составе красно-белых, а игроки "Легенд хоккея" - в майках с 15-м номером, под которым Якушев выступал в сборной СССР.

Ранее Якушев, который отпраздновал 70-летие 2 января, в Зале славы отечественного хоккея провел встречу с болельщиками.

Якушев выступал за "Спартак" с 1964 по 1980 год.

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