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Яровинский: футболист ЦСКА Алиев имеет два предложения от других команд

Спорт
3 февраля, 18:47 UTC+3 КАМПОАМОР корр. ТАСС, Павел Гуревич
Ранее нападающий находился в аренде в шведском "Гаисе"
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КАМПОАМОР /Испания/, 3 февраля. /Спец. корр. ТАСС Павел Гуревич/. Игрок московского футбольного клуба ЦСКА Алибек Алиев имеет два конкретных предложения от других команд, но пока полузащитник восстанавливается от травмы. Об этом журналистам сообщил спортивный директор столичной команды Олег Яровинский.

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Алиев находился в аренде в шведском "Гаисе" до 31 декабря 2016 года. За команду игрок провел девять матчей и забил два мяча.

"Алибек Алиев восстанавливается от травмы. Пока он будет работать с дублем. У нас по нему есть два конкретных предложения. Через две недели он должен окончательно восстановиться, тогда мы сядем с ним и подумаем о его будущем", - сказал Яровинский.

ЦСКА подписал контракт с нападающим зимой 2015 года, однако игрок не провел ни одного матча за основной состав.

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