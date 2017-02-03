Яровинский: футболист ЦСКА Алиев имеет два предложения от других команд

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КАМПОАМОР /Испания/, 3 февраля. /Спец. корр. ТАСС Павел Гуревич/. Игрок московского футбольного клуба ЦСКА Алибек Алиев имеет два конкретных предложения от других команд, но пока полузащитник восстанавливается от травмы. Об этом журналистам сообщил спортивный директор столичной команды Олег Яровинский.
Алиев находился в аренде в шведском "Гаисе" до 31 декабря 2016 года. За команду игрок провел девять матчей и забил два мяча.
"Алибек Алиев восстанавливается от травмы. Пока он будет работать с дублем. У нас по нему есть два конкретных предложения. Через две недели он должен окончательно восстановиться, тогда мы сядем с ним и подумаем о его будущем", - сказал Яровинский.
ЦСКА подписал контракт с нападающим зимой 2015 года, однако игрок не провел ни одного матча за основной состав.