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ФИФА отклонила апелляцию федерации Боливии о присуждении двух поражений в отборе ЧМ-2018

Спорт
3 февраля, 18:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС
Наказание было связано с участием в матчах Нельсона Кабреры, который вышел на поле в нарушение правил ФИФА о правомерности заявки игрока за национальную команду
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Футболисты сборной Боливии

Футболисты сборной Боливии

© EPA/MARTIN ALIPAZ

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Апелляционный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) отклонил апелляцию Федерации футбола Боливии о присуждении двух технических поражений в матчах квалификации чемпионата мира 2018 года с командами Перу и Чили. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

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ФИФА объявила о санкциях в отношении сборной Боливии 1 ноября 2016 года. Матч с перуанцами прошел 1 сентября и завершился победой боливийцев 2:0, с чилийцами - 6 сентября и закончился вничью - 0:0. В итоге ФИФА приняла решение аннулировать результаты обоих матчей и присудить команде Боливии два поражения со счетом 0:3. Кроме того, Федерация футбола Боливии была оштрафована на сумму в 12 тысяч швейцарских франков.

Наказание сборной Боливии было связано с участием в этих матчах игрока Нельсона Кабреры, который вышел на поле в нарушение правил ФИФА о правомерности заявки игрока за национальную команду. Ранее защитник выступал за сборную Парагвая.

Сборная Боливии занимает предпоследнее, девятое место в турнирной таблице отборочного турнира ЧМ-2018 в южноамериканской зоне. В ее активе семь очков после 12 туров. В финальную часть попадут четыре лучших команды, пятая команда проведет стыковой матч с представителем Конфедерации футбола Океании.

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