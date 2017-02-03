ФИФА отклонила апелляцию федерации Боливии о присуждении двух поражений в отборе ЧМ-2018

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Апелляционный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) отклонил апелляцию Федерации футбола Боливии о присуждении двух технических поражений в матчах квалификации чемпионата мира 2018 года с командами Перу и Чили. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

ФИФА объявила о санкциях в отношении сборной Боливии 1 ноября 2016 года. Матч с перуанцами прошел 1 сентября и завершился победой боливийцев 2:0, с чилийцами - 6 сентября и закончился вничью - 0:0. В итоге ФИФА приняла решение аннулировать результаты обоих матчей и присудить команде Боливии два поражения со счетом 0:3. Кроме того, Федерация футбола Боливии была оштрафована на сумму в 12 тысяч швейцарских франков.

Наказание сборной Боливии было связано с участием в этих матчах игрока Нельсона Кабреры, который вышел на поле в нарушение правил ФИФА о правомерности заявки игрока за национальную команду. Ранее защитник выступал за сборную Парагвая.

Сборная Боливии занимает предпоследнее, девятое место в турнирной таблице отборочного турнира ЧМ-2018 в южноамериканской зоне. В ее активе семь очков после 12 туров. В финальную часть попадут четыре лучших команды, пятая команда проведет стыковой матч с представителем Конфедерации футбола Океании.