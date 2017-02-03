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Третьяк: Россия готова на высоком уровне провести женский ЧМ-2021

Спорт
3 февраля, 19:20 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
Глава ФХР также сообщил, что все ждут решения, отпустит ли Национальная хоккейная лига своих игроков на Олимпиаду 2018 года в Пхенчхане
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Владислав Третьяк

Владислав Третьяк

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 3 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Россия готова на высоком уровне провести женский чемпионат мира по хоккею 2021 года. Такое мнение журналистам высказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

На последнем заседании совета Международной федерации хоккея (IIHF) России было предложено провести женское мировое первенство 2021 года. В январе в Уфе глава IIHF Рене Фазель сказал, что город может провести такой турнир.

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"С Фазелем мы разговаривали, сейчас надо посмотреть, свободно ли окно. Мы готовы провести любой турнир на высоком уровне. Это престижно, в регионе увидят и мужской, и женский хоккей, - сказал Третьяк. - В последний раз крупный женский турнир мы проводили в Дмитрове - там у нас был молодежный чемпионат мира в группе В".

В ожидании решения НХЛ по Олимпиаде

Третьяк сообщил, что все ждут решения, отпустит ли Национальная хоккейная лига своих игроков на Олимпиаду 2018 года в Пхенчхане. Ранее президент IIHF после встречи с представителями лиги сообщил ТАСС, что в течение ближайших недель будет определен срок принятия решения.

Пока НХЛ не настроена отпускать хоккеистов на Игры. "Сами все ждем, никакой информации нет, пока то, что я прочитал, неутешительно для нас. Единственное утешение - это слова Леонсиса (владелец "Вашингтона" - прим. ТАСС), что тот отпустит своих игроков на Олимпиаду", - сказал Третьяк.

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Перспектива объединения Матча звезд с подготовкой сборной к Олимпиаде

По словам Третьяка, было бы хорошо, если бы Матч звезд следующего года прошел во Владивостоке в свете подготовки к Олимпийским играм. Ранее первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг сообщил ТАСС, что федерация рассматривает варианты по подготовке в Новогорске, а также во Владивостоке и Хабаровске.

"Во Владивостоке хотят создать базу подготовки спортсменов к Играм в Южной Корее, мы рассматриваем сейчас вопрос. Оттуда 1,5 часа до Сеула. Наши специалисты поедут туда, но еще решение не принято. Что выберут, трудно сказать, но лучше было бы, конечно, объединить Матч звезд с подготовкой сборной", - отметил он.

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Як-15 внес свою лепту в мировой хоккей

Главе ФХР в бытность игроком посчастливилось сыграть с отметившим 2 января 70-летний юбилей двукратным олимпийским чемпионом Александром Якушевым, рассказал Третьяк.

"Як-15 внес свою лепту в мировой хоккей, спартаковский. Для меня он раскрылся в 1972 и 1974 годах во время Суперсерий, как я считаю, это был его звездный час. Канадцы на удочку попадались при игре в большинстве, так его не раскусили. Есть спортсмены, которые потом ушли в тень, а он много делает для хоккея, объединяет людей, делает все для популяризации хоккея", - считает Третьяк.

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