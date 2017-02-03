Яровинский: официальных предложений по Дзагоеву и Фернандесу в ЦСКА не поступало

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КАМПОАМОР /Испания/, 3 февраля. /Спец. корр. ТАСС Павел Гуревич/. Официальных предложений по игрокам футбольного клуба ЦСКА Марио Фернандесу и Алану Дзагоеву в команду не поступало. Об этом журналистам сообщил спортивный директор столичной команды Олег Яровинский.
В декабре появилась информация, что Фернандес попал в сферу интересов испанской "Барселоны". Позже футбольный агент Марко Трабукки в эфире телеканала "Матч ТВ" сообщил о том, что один известный тренер интересовался у главного тренера "Спартака" Массимо Карреры относительно Фернандеса. Также в декабре представитель Дзагоева рассказал изданию "Спорт-Экспресс" об интересе к полузащитнику ряда английских команд.
"Официальных предложений по Фернандесу в клуб не поступало. По моему мнению, Марио - футболист высокого европейского уровня, он может заинтересовать любой клуб. Также и Алан Дзагоев может кому-то понравиться. Но и по поводу полузащитника к нам в ЦСКА официальных запросов не поступало", - сказал Яровинский.
"Не удивлен, что Фернандес попал в лонг-лист "Барселоны", для меня это не стало сюрпризом. Более того, я не считаю, что это из ряда вон выходящее, он потрясающий игрок", - добавил он.
Фернандес, который имеет бразильское и российское гражданство, выступает за ЦСКА с 2012 года. В текущем сезоне он провел за клуб 23 матча, в которых отдал три голевые передачи. Дзагоев принял участие в 12 матчах во всех турнирах, забив в них два мяча и выполнив три голевые передачи.