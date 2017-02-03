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Яровинский: в ЦСКА давно существует потолок зарплат для молодых футболистов

Спорт
3 февраля, 19:28 UTC+3 КАМПОАМОР корр. ТАСС, Павел Гуревич
По словам спортивного директора клуба, потолок зарплат - это разумное решение
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КАМПОАМОР /Испания/, 3 февраля. /Спец. корр. ТАСС Павел Гуревич/. В московском футбольном клубе ЦСКА давно существует потолок зарплат для молодых игроков. Об этом журналистам рассказал спортивный директор столичной команды Олег Яровинский.

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Ранее многие футбольные деятели выступали за введение потолка заработных плат в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ).

"В ЦСКА уже существует потолок зарплат. Для нас это не является чем-то новым, мы для себя его давно ввели. Не готов раскрывать все секреты, но у нас есть четкая шкала, как, играя за ЦСКА, ты начинаешь зарабатывать больше денег. Ключевое здесь - играя, потолок зарплат - это разумное решение, мы к нему давно пришли", - сказал Яровинский.

На текущий момент шесть игроков ЦСКА находятся в различных клубах в аренде: Константин Базелюк (португальский "Эшторил", до 31 мая 2017 года), Кирилл Панченко (московское "Динамо", до 31 мая 2017 года); полузащитники Дмитрий Ефремов ("Оренбург", до 31 мая 2017 года), Александр Макаров ("Тосно", до 31 мая 2017 года), Сергей Ткачев ("Крылья Советов", до 31 мая 2017 года), Никита Чернов ("Енисей", до 31 мая 2017 года).

Глава селекционного отдела рассказал, могут ли молодые игроки команды уйти в аренду зимой. "Так бывает, что ЦСКА отдает в аренду футболистов, которые нужны, но мы это делаем очень взвешенно и продуманно, у нас нет задачи избавиться от них. Если говорить о молодежи, то тренерский штаб решил, что на данный момент они должны находиться здесь, на сборе. А для клуба это великолепное решение, что Гончаренко хочет с ними работать", - отметил глава селекционного отдела.

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