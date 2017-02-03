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Яровинский: Траоре заслуживал критики, но не такой огульной и бессердечной

Спорт
3 февраля, 19:34 UTC+3 КАМПОАМОР корр. ТАСС, Павел Гуревич
Также спортивный директор армейцев подчеркнул, что в ЦСКА сейчас достаточно атакующих футболистов, но клуб ищет новых крайних защитников
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Ласина Траоре

Ласина Траоре

© Станислав Красильников/ТАСС

КАМПОАМОР /Испания/, 3 февраля. /Спец. корр. ТАСС Павел Гуревич/. Бывший футболист ЦСКА Ласина Траоре заслуживал критики, но не такой огульной и бессердечной. Об этом журналистам сообщил спортивный директор столичной команды Олег Яровинский.

Ранее Траоре, права на которого принадлежат "Монако", перешел на правах аренды в хихонский "Спортинг". 26-летний нападающий провел за ЦСКА 21 матч в различных турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и одной результативной передачей.

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"Тот негатив, который был в адрес Траоре со стороны большого количества болельщиков и даже специалистов, во многом был оправдан, потому что некоторые матчи он проводил откровенно слабо. Но в то же время, он провел и неплохой отрезок времени за ЦСКА, даже говоря не о статистике, а о качестве игры. К нему были претензии, были вопросы. Но так бывает иногда, что не складывается у футболиста в команде, тогда его лучше отпустить, чем пытаться искать решения вопроса", - сказал Яровинский.

"На первом этапе, когда он к нам переходил, мы понимали, что физически он не очень хорошо готов, - продолжил он. - Тренерским штабом был разработан определенный план по доведению его до хороших физических кондиций, но, к сожалению, он по определенным независящим от нас причинам не сработал. Он пропустил осенью большой отрезок времени - 10 дней, отсутствовал по семейным обстоятельствам, это очень сильно повлияло на качество его игры. Футбол состоит из большого количества нюансов, и так сложилось в этот раз".

Собеседник отметил, что ЦСКА попрощался с Траоре по-дружески. "Хочу пожелать ему удачи, поблагодарить его за то время, которое он провел у нас. Ласина заслуживал критики, но не такой огульной и бессердечной, которой его подвергали. Мы с ним попрощались очень хорошо, по-дружески, как настоящие джентльмены", - отметил Яровинский.

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Нападающих достаточно

Зимой в ЦСКА вернулся из аренды бразильский форвард Витиньо, также клуб подписал контракт с нигерийцем Аароном Оланаре. Яровинский подчеркнул, что в ЦСКА сейчас атакующих футболистов достаточно, но клуб ищет новых крайних защитников.

"Сейчас есть много всяких мнений насчет того, кто нам нужен - селекция у нас не прекращается никогда, просматриваем разные позиции. Я сейчас не готов сказать, что мы ищем левого или правого латераля, усиление нужно рассматривать круглогодично", - сказал собеседник.

"У нас на данный момент на позицию двух нападающих есть Оланаре, Витиньо, Чалов, Жамалетдинов и Ионов, это более чем достаточно. Хочу отметить, что Витиньо очень повзрослел за последнее время", - добавил он.

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Максимальная польза из сделки с Оланаре

Яровинский подчеркнул, что ЦСКА пытался провести сделку по переходу Оланаре с максимальной пользой для себя. "Почему удалось подписать именно свободным агентом? Это был плод усилий большого количества людей, а всех секретов раскрывать бы не хотелось", - сказал начальник селекционного отдела.

"Плюс у нас были определенные обязательства перед ним, он все-таки получил травму, выступая в нашей команде. Мы не прекращали за ним следить, мониторили ситуацию, нам все удалось", - констатировал собеседник.

Оланаре уже выступал за ЦСКА в начале 2016 года на правах аренды. В составе армейцев нигериец провел 10 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами. Права на футболиста принадлежали китайскому клубу "Гуанчжоу".

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Джафар - очень интересный игрок

Также в первом товарищеском матче ЦСКА на тренировочном сборе со швейцарским "Воленом" (3:0) за московскую команду сыграл нападающий Буркина-Фасо Абдулла Джафар. По словам начальника селекционного отдела клуба, ЦСКА отдал предпочтение своим воспитанникам, нежели молодому Джафару.

"У нас большая группа молодежи была привлечена для работы на первом сборе, они все соответствуют уровню тренировок. А Джафар все-таки иностранный футболист. По определенным качествам он нам понравился, но у нас есть собственные воспитанники, мы приняли решение вкладываться в них, хотя Джафар очень интересный игрок", - заключил Яровинский.

После 17 туров чемпионата России ЦСКА расположился на третьем месте в турнирной таблице, имея в активе 32 очка. Второй зимний тренировочный сбор столичная команда проводит в испанском Кампоаморе с 26 января по 7 февраля.

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