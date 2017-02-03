ЦСКА победил "Салават Юлаев" в матче чемпионата КХЛ

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Московский ЦСКА одержал крупную победу над уфимским "Салаватом Юлаевым" со счетом 5:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Шайбы в составе победителей забросили Александр Попов (2-я минута), Владимир Жарков (6), Грег Скотт (18), Валерий Ничушкин (21) и Иван Телегин (45). У хозяев шайбой отметился Дмитрий Макаров (7).

Данное поражение стало для уфимцев девятым подряд, в последний раз команда одерживала верх 10 января в матче против московского "Спартака" (5:3).

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 128 очков после 57 встреч. "Салават Юлаев" идет шестым на Востоке, имея в активе 82 очка.

В следующем матче ЦСКА 14 февраля примет "Сочи". В тот же день "Салават" проведет домашний матч против казанского "Ак Барса".

Остальные результаты игрового дня:

"Барыс" - "Динамо" Минск - 5:1

"Автомобилист" - "Динамо" Рига - 4:2

"Трактор" - "Северсталь" - 1:0

"Югра" - "Йокерит" - 2:3.