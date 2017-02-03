Александр Кожевников даст мастер-класс юным хоккеистам в Пензе

Мутко: сборная России по футболу планирует сыграть с аргентинцами, но не в мартеСпорт 3 февраля, 20:53
Клуб НХЛ "Детройт" выставил защитника Марченко на драфт отказовСпорт 3 февраля, 20:47
Кузнецова проиграла Путинцевой в четвертьфинале турнира WTA в Санкт-ПетербургеСпорт 3 февраля, 20:22
До половины комплектующих для МиГ-35 изготовят на нижегородском авиазаводе "Сокол"Армия и ОПК 3 февраля, 20:18
Лукашенко рассказал о положении Белоруссии и об отношениях с РоссиейМеждународная панорама 3 февраля, 20:17
Ветеран ХК "Спартак" Якушев награжден почетным знаком за заслуги в области спортаСпорт 3 февраля, 20:07
Посольство РФ в Дамаске подверглось минометным обстрелам 2 и 3 февраляПолитика 3 февраля, 20:07
Магнитогорский "Металлург" победил СКА в матче чемпионата КХЛСпорт 3 февраля, 20:02
Обители зла: пять ключевых городов под контролем "Исламского государства"Международная панорама 3 февраля, 20:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЕНЗА, 3 февраля. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион, воспитанник пензенской школы хоккея Александр Кожевников примет участие в мероприятиях, организованных в честь 70-летия отечественного хоккея, они пройдут в Пензе 5 февраля. Об этом сообщает пресс-служба регионального спорткомитета.
"В рамках праздника состоятся два турнира, один из которых посвящен памяти братьев Субботиных. Олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта и спортивный комментатор Александр Кожевников даст мастер-класс победителям и призерам соревнований "Золотая шайба" Пензенской области, а также вручит награды ветеранам пензенского хоккея", - говорится в сообщении.
В праздничном турнире по хоккею примут участие любительские команды из Заречного, Пензы и Кузнецка - участники Ночной хоккейного лиги. Кроме того, для всех желающих пройдет автограф-сессия с участием 58-летнего Кожевникова.
Кожевников с 1975 по 1977 годы играл в составе профессиональной команды "Дизелист" из Пензы, затем выступал за "Спартак" и "Крылья Советов". В составе сборной СССР дважды побеждал на Олимпийских играх (1984, 1988). В настоящее время является хоккейным экспертом, комментатором на ТВ.