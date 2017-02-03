Александр Кожевников даст мастер-класс юным хоккеистам в Пензе

ПЕНЗА, 3 февраля. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион, воспитанник пензенской школы хоккея Александр Кожевников примет участие в мероприятиях, организованных в честь 70-летия отечественного хоккея, они пройдут в Пензе 5 февраля. Об этом сообщает пресс-служба регионального спорткомитета.

"В рамках праздника состоятся два турнира, один из которых посвящен памяти братьев Субботиных. Олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта и спортивный комментатор Александр Кожевников даст мастер-класс победителям и призерам соревнований "Золотая шайба" Пензенской области, а также вручит награды ветеранам пензенского хоккея", - говорится в сообщении.

В праздничном турнире по хоккею примут участие любительские команды из Заречного, Пензы и Кузнецка - участники Ночной хоккейного лиги. Кроме того, для всех желающих пройдет автограф-сессия с участием 58-летнего Кожевникова.

Кожевников с 1975 по 1977 годы играл в составе профессиональной команды "Дизелист" из Пензы, затем выступал за "Спартак" и "Крылья Советов". В составе сборной СССР дважды побеждал на Олимпийских играх (1984, 1988). В настоящее время является хоккейным экспертом, комментатором на ТВ.