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Магнитогорский "Металлург" победил СКА в матче чемпионата КХЛ

Спорт
3 февраля, 20:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС
Встреча завершилась по буллитам со счетом 5:4
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Хоккеисты "Металлурга"

Хоккеисты "Металлурга"

© Станислав Красильников/ТАСС. архив

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Магнитогорский "Металлург" одержал победу над санкт-петербургским СКА со счетом 5:4 по буллитам в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Шайбы в основное время в составе гостей забросили Павел Дацюк (20-я минута), Евгений Дадонов (29, 30) и Ярно Коскиранта (47). У хозяев отличились Крис Ли (20) и Сергей Мозякин (45, 47, 49). Благодаря хет-трику Мозякин набрал 84-е очко и побил рекорд Алексея Морозова по результативности в рамках одного сезоне "регулярки" чемпионата России, который в составе "Ак Барса" набрал 83 очка в сезоне-2006/07. Победный буллит реализовал Данис Зарипов.

СКА лидирует в турнирной таблице Западной конференции, набрав 131 очко после 57 встреч. "Металлург" идет первым на Востоке, имея в активе 122 очка в 58 матчах.

В следующей игре СКА 14 февраля примет московский "Спартак". Днем позже "Металлург" сыграет в гостях против челябинского "Трактора".

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