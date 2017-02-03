Клуб НХЛ "Детройт" выставил защитника Марченко на драфт отказов

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Детройт" выставил российского защитника Алексея Марченко на драфт отказов. Об этом сообщает портал Sportsnet.

Если в течение суток ни один клуб лиги не заберет Марченко, он отправится в фарм-клуб.

В нынешнем сезоне Марченко, пропустивший несколько игр из-за травмы, провел 30 матчей за "Детройт", в которых отметился шестью результативными передачами.