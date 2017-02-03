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Мутко: сборная России по футболу планирует сыграть с аргентинцами, но не в марте

Спорт
3 февраля, 20:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС
Пока точно известен только один соперник российской сборной перед стартом Кубка конфедераций - 28 марта в Сочи пройдет матч с командой Бельгии
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Виталий Мутко

Виталий Мутко

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Сборная Аргентины входит в число команд, с которыми команда России планируют сыграть товарищеский матч в рамках подготовки к Кубку конфедераций, однако в марте такая игра не состоится. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

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В пятницу интернет-издание Championat.com сообщило, что сборная России в 20-х числах марта проведет товарищеский матч в Москве с командой Аргентины.

"Про аргентинцев - неправда. Да, мы собираемся организовать с ними матч, и вероятность велика, но речь не идет о марте 2017 года. Пока не могу сказать точно, когда это будет", - сказал Мутко.

Пока точно известен только один соперник сборной России перед стартом Кубка конфедераций. 28 марта на стадионе "Фишт" в Сочи пройдет матч с командой Бельгии. Также РФС подтвердил факт переговоров с Федерацией футбола Кот- д'Ивуара.

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