Мутко: сборная России по футболу планирует сыграть с аргентинцами, но не в марте

Мутко: сборная России по футболу планирует сыграть с аргентинцами, но не в мартеСпорт 3 февраля, 20:53
Клуб НХЛ "Детройт" выставил защитника Марченко на драфт отказовСпорт 3 февраля, 20:47
Кузнецова проиграла Путинцевой в четвертьфинале турнира WTA в Санкт-ПетербургеСпорт 3 февраля, 20:22
До половины комплектующих для МиГ-35 изготовят на нижегородском авиазаводе "Сокол"Армия и ОПК 3 февраля, 20:18
Лукашенко рассказал о положении Белоруссии и об отношениях с РоссиейМеждународная панорама 3 февраля, 20:17
Ветеран ХК "Спартак" Якушев награжден почетным знаком за заслуги в области спортаСпорт 3 февраля, 20:07
Посольство РФ в Дамаске подверглось минометным обстрелам 2 и 3 февраляПолитика 3 февраля, 20:07
Магнитогорский "Металлург" победил СКА в матче чемпионата КХЛСпорт 3 февраля, 20:02
Обители зла: пять ключевых городов под контролем "Исламского государства"Международная панорама 3 февраля, 20:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Сборная Аргентины входит в число команд, с которыми команда России планируют сыграть товарищеский матч в рамках подготовки к Кубку конфедераций, однако в марте такая игра не состоится. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
В пятницу интернет-издание Championat.com сообщило, что сборная России в 20-х числах марта проведет товарищеский матч в Москве с командой Аргентины.
"Про аргентинцев - неправда. Да, мы собираемся организовать с ними матч, и вероятность велика, но речь не идет о марте 2017 года. Пока не могу сказать точно, когда это будет", - сказал Мутко.
Пока точно известен только один соперник сборной России перед стартом Кубка конфедераций. 28 марта на стадионе "Фишт" в Сочи пройдет матч с командой Бельгии. Также РФС подтвердил факт переговоров с Федерацией футбола Кот- д'Ивуара.