Именную звезду Жан-Клода Килли заложат в Сочи в годовщину старта Олимпиады

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СОЧИ, 3 февраля. /ТАСС/. Именная звезда почетного члена Международного олимпийского комитета (МОК) Жан-Клода Килли появится в Сочи в годовщину открытия зимней Олимпиады. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе администрации города-курорта.
"7 февраля на площади нижней станции курорта "Роза Хутор" состоится торжественная церемония открытия звезды Жан-Клода Килли на Аллее олимпийских чемпионов", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что в этот день заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак, Жан-Клода Килли, президент ОКР Александр Жуков, член исполкома МОК Жильбер Фили и другие почетные гости отправятся в образовательный центр "Сириус", где проведут для воспитанников Олимпийский урок. Они посетят биохимическую лабораторию и побывают на показательных выступлениях юных фигуристов на малой ледовой арене "Шайба".
Ранее ТАСС сообщал, что в честь празднования Дня зимних видов спорта Сочи готовит несколько событий для жителей и гостей города. Так, 4 февраля в ледовом дворце "Большой" пройдут открытые краевые массовые соревнования по шорт-треку "Лед надежды нашей" в рамках открытых Всероссийских массовых соревнований по конькобежному спорту. А с 7 по 9 февраля в ледовом дворце "Айсберг" состоится открытое первенство города по фигурному катанию на коньках среди юношей и девушек. 11 февраля в поселке Эсто-Садок стартует традиционная лыжная гонка "Лыжня России".
Всероссийский день зимних видов спорта стали отмечать в России в феврале 2015 года. Тогда в мероприятиях приняли участие более миллиона человек из 84 субъектов России. Праздник был приурочен к годовщине проведения XXII зимних Олимпийских игр и XI зимних Паралимпийских игр 2014 года.
7 февраля исполнится три года с момента открытия зимних Олимпийских игр в Сочи, которые были признаны спортивным сообществом одними из самых успешных в истории. Сборная России по итогам Игр завоевала 33 награды (13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых) и заняла первое место в неофициальном общекомандном зачете. Паралимпийская сборная России также выиграла медальный зачет, завоевав 80 наград (30-28-22).