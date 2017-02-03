Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.02:
$ 59.31
€ 63.82
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Именную звезду Жан-Клода Килли заложат в Сочи в годовщину старта Олимпиады

Спорт
3 февраля, 21:19 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 3, февраля. /ТАСС
Церемония пройдет 7 февраля на площади нижней станции курорта "Роза Хутор"
Поделиться
Материал из 1 страницы
Жан-Клод Килли

Жан-Клод Килли

© ТАСС/ Артур Лебедев

СОЧИ, 3 февраля. /ТАСС/. Именная звезда почетного члена Международного олимпийского комитета (МОК) Жан-Клода Килли появится в Сочи в годовщину открытия зимней Олимпиады. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе администрации города-курорта.

"7 февраля на площади нижней станции курорта "Роза Хутор" состоится торжественная церемония открытия звезды Жан-Клода Килли на Аллее олимпийских чемпионов", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в этот день заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак, Жан-Клода Килли, президент ОКР Александр Жуков, член исполкома МОК Жильбер Фили и другие почетные гости отправятся в образовательный центр "Сириус", где проведут для воспитанников Олимпийский урок. Они посетят биохимическую лабораторию и побывают на показательных выступлениях юных фигуристов на малой ледовой арене "Шайба".

Ранее ТАСС сообщал, что в честь празднования Дня зимних видов спорта Сочи готовит несколько событий для жителей и гостей города. Так, 4 февраля в ледовом дворце "Большой" пройдут открытые краевые массовые соревнования по шорт-треку "Лед надежды нашей" в рамках открытых Всероссийских массовых соревнований по конькобежному спорту. А с 7 по 9 февраля в ледовом дворце "Айсберг" состоится открытое первенство города по фигурному катанию на коньках среди юношей и девушек. 11 февраля в поселке Эсто-Садок стартует традиционная лыжная гонка "Лыжня России".

Всероссийский день зимних видов спорта стали отмечать в России в феврале 2015 года. Тогда в мероприятиях приняли участие более миллиона человек из 84 субъектов России. Праздник был приурочен к годовщине проведения XXII зимних Олимпийских игр и XI зимних Паралимпийских игр 2014 года.

7 февраля исполнится три года с момента открытия зимних Олимпийских игр в Сочи, которые были признаны спортивным сообществом одними из самых успешных в истории. Сборная России по итогам Игр завоевала 33 награды (13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых) и заняла первое место в неофициальном общекомандном зачете. Паралимпийская сборная России также выиграла медальный зачет, завоевав 80 наград (30-28-22).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
9
Минское "Динамо" продлило победную серию до пяти матчей в КХЛ, обыграв "Автомобилист"
8
Екатеринбург начал обратный отсчет 500 дней до ЧМ-2018 по футболу
Роджер Федерер
26
Федерер победил Надаля и в пятый раз в карьере выиграл Australian Open
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Администрация Трампа пересматривает политику США в отношении Кубы
2
СК подтвердил обнаружение тела пропавшей в конце января Натальи Меламед
3
Чуркин предложил Лондону "очистить совесть", вернув аннексированные территории
4
Лукашенко рассказал о положении Белоруссии и об отношениях с Россией
5
СК пока не подтверждает обнаружение пропавшей в конце января Натальи Меламед
6
Россия с 6 февраля запрещает поставки говядины из Минской области
7
Суд привлек в качестве ответчиков по иску "Русфонда" родителей и сына Жанны Фриске
Темы дня
Реклама