Клуб НБА "Хьюстон" выведет из обращения номер Яо Мина

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Хьюстон" выведет из обращения 11-й номер, под которым за команду выступал знаменитый китайский центровой Яо Мин. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Церемония состоится в перерыве встречи регулярного чемпионата НБА с "Чикаго", которая пройдет в пятницу.

Яо Мин являлся одним из сильнейших центровых НБА начала 2000-х годов, он был выбран "Хьюстоном" (выступал в НБА только в составе данного клуба) в первом раунде под общим первым номером на драфте 2002 года. Десять раз он принимал участие в Матчах всех звезд лиги, в 2003-м был включен в первую сборную новичков НБА.

Завершил карьеру в 2011 году, имея в активе 486 матчей за "Хьюстон", в которых он в среднем набирал по 19 очков, делал по 9,2 подбора, 1,6 передачи, 0,4 перехвата и 1,9 блок-шота.

.@YaoMing's first 3-pointer! We are retiring #11 to the rafters tonight at halftime. #ThankYouYao pic.twitter.com/hTjSdcNWpg — Houston Rockets (@HoustonRockets) 3 февраля 2017 г.