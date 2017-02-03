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Клуб НБА "Хьюстон" выведет из обращения номер Яо Мина

Спорт
3 февраля, 21:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС
Церемония состоится в перерыве встречи с "Чикаго", которая пройдет в пятницу
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Яо Мин

Яо Мин

© AP Photo/Dave Einsel

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Хьюстон" выведет из обращения 11-й номер, под которым за команду выступал знаменитый китайский центровой Яо Мин. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Церемония состоится в перерыве встречи регулярного чемпионата НБА с "Чикаго", которая пройдет в пятницу.

Яо Мин являлся одним из сильнейших центровых НБА начала 2000-х годов, он был выбран "Хьюстоном" (выступал в НБА только в составе данного клуба) в первом раунде под общим первым номером на драфте 2002 года. Десять раз он принимал участие в Матчах всех звезд лиги, в 2003-м был включен в первую сборную новичков НБА.

Завершил карьеру в 2011 году, имея в активе 486 матчей за "Хьюстон", в которых он в среднем набирал по 19 очков, делал по 9,2 подбора, 1,6 передачи, 0,4 перехвата и 1,9 блок-шота.

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