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Хачанов проиграл Троицки в первой игре матча Мировой группы Кубка Дэвиса

Спорт
3 февраля, 21:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС
В следующем матче в пятницу встретятся Даниил Медведев и Новак Джокович
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Карен Хачанов

Карен Хачанов

© EPA/SRDJAN SUKI

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Россиянин Карен Хачанов проиграл сербу Виктору Троицки в первой игре матча первого круга Мировой группы теннисного Кубка Дэвиса, который проходит в сербском Нише.

Россиянин, 52-я "ракетка" мира, уступил сербу (37) со счетом 4:6, 7:6 (7:3), 3:6, 6:1, 6:7 (6:8). Матч продолжался 4 часа 31 минуту.

Общий счет противостояния стал 1-0 в пользу команды Сербии. В следующем матче в пятницу встретятся Даниил Медведев и Новак Джокович.

По итогам прошлого года мужская сборная России вернулась в Мировую группу Кубка Дэвиса. Победитель матча Сербия - Россия выходит в четвертьфинал, проигравшая команда в сентябре сыграет в плей-офф за право сохранить место в Мировой лиге.

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