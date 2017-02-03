Хачанов проиграл Троицки в первой игре матча Мировой группы Кубка Дэвиса

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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Россиянин Карен Хачанов проиграл сербу Виктору Троицки в первой игре матча первого круга Мировой группы теннисного Кубка Дэвиса, который проходит в сербском Нише.
Россиянин, 52-я "ракетка" мира, уступил сербу (37) со счетом 4:6, 7:6 (7:3), 3:6, 6:1, 6:7 (6:8). Матч продолжался 4 часа 31 минуту.
Общий счет противостояния стал 1-0 в пользу команды Сербии. В следующем матче в пятницу встретятся Даниил Медведев и Новак Джокович.
По итогам прошлого года мужская сборная России вернулась в Мировую группу Кубка Дэвиса. Победитель матча Сербия - Россия выходит в четвертьфинал, проигравшая команда в сентябре сыграет в плей-офф за право сохранить место в Мировой лиге.