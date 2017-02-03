Команда школы Слуцкого сыграет на турнире Детской футбольной лиги

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Команда из школы бывшего главного тренера футбольного клуба ЦСКА и сборной России Леонида Слуцкого дебютирует на турнире Детской футбольной лиги (ДФЛ). Об этом сообщается в пресс-релизе ДФЛ.

В декабре специалист в Волгограде открыл школу спортивного общества ЦСКА имени Леонида Слуцкого.

"Не прошло и двух месяцев, как Леонид Слуцкий открыл школу в родном Волгограде, а тренировочный процесс здесь идет полным ходом. Руководят им воспитанники Слуцкого, а сам Леонид Викторович постоянно на телефонной связи. Первой проверит свои возможности команда ребят 2006 года рождения. Она сыграет на традиционном турнире Детской футбольной лиги и ФК ЦСКА "Федотовы", в котором примут участие 24 команды", - говорится в сообщении.

Турнир пройдет в конце апреля.