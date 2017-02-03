"Спартак" уступил "Сочи" в матче чемпионата КХЛ

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Московский "Спартак" проиграл "Сочи" со счетом 1:3 в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Шайбы в составе победителей забросили Илья Крикунов (8-я минута), Андре Петерссон (38) и Эрик О'Делл (60). У хозяев отличился Виктор Бобров (36).

"Спартак" занимает предпоследнее (13-е) место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 62 очка после 57 встреч. "Сочи" с 85 баллами в 56 матчах идет девятым.

Встреча была посвящена юбилею двукратного олимпийского чемпиона, бывшего хоккеиста московского "Спартака" Александра Якушева, которому 2 января исполнилось 70 лет. Мероприятия, связанные с его юбилеем, начались еще за несколько часов до игры. В Зале хоккейной славы была организована встреча прославленного ветерана с болельщиками, которые могли задать ему вопросы, после чего взять у него автограф.

Спустя некоторое время на малой арене "ВТБ Ледового дворца" состоялся гала-матч с участием ветеранов "Спартака" и "Легенд хоккея". Юбиляр руководил красно-белыми, которые сыграли с именитым соперником вничью - 4:4. Все хоккеисты в этом матче играли в свитерах с номерами, причастными к Якушеву. Спартаковцы играли в свитерах с 11-м номером, под которым именинник играл в "Спартаке", а "Легенды хоккея" - под 15-м, под которым Якушев выступал в сборной СССР.

Тема празднования юбилея перенеслась и на большую арену. В подтрибунных помещениях были развешаны фотографии разных лет, на которых запечатлен и юбиляр. Фамилия его была запечатлена и в центральном круге вбрасывания. Перед самим матчем министр спорта РФ Павел Колобков вручил Якушеву почетный знак "За заслуги в развитии физической культуры и спорта", была зачитана и поздравительная телеграмма от президента РФ Владимира Путина.