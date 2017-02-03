"Зенит" уступил "Спарте" в товарищеском матче

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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Зенит" проиграл чешской "Спарте" со счетом 0:2 в товарищеском матче.
Голы забили Боржек Дочкал (24-я минута, пенальти) и Лукаш Юлиш (65).
Первый матч за петербуржцев провел перешедший недавно из английского "Челси" сербский защитник Бранислав Иванович. Он появился на поле в начале второго тайма, заменив Александра Анюкова.
"Зенит" проведет заключительный товарищеский матч в рамках зимнего сбора 5 февраля против датского "Оденсе".