"Зенит" уступил "Спарте" в товарищеском матче

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Зенит" проиграл чешской "Спарте" со счетом 0:2 в товарищеском матче.

Голы забили Боржек Дочкал (24-я минута, пенальти) и Лукаш Юлиш (65).

Первый матч за петербуржцев провел перешедший недавно из английского "Челси" сербский защитник Бранислав Иванович. Он появился на поле в начале второго тайма, заменив Александра Анюкова.

"Зенит" проведет заключительный товарищеский матч в рамках зимнего сбора 5 февраля против датского "Оденсе".