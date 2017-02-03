Остапенко и Росольска вышли в финал парного турнира WTA в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Елена Остапенко из Латвии и Алисия Росольска из Польши обыграли Габриэлу Дабровски (Канада) и Михаэллу Крайчек (Нидерланды) в полуфинале парного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) St.Petersburg Ladies Trophy, который проходит в Санкт- Петербурге.

Представительницы Латвии и Польши были сильнее со счетом 3:6, 6:3, 10:8.

В финале им будут противостоять победительницы матча Дарья Гаврилова (Австралия)/Кристина Младенович (Франция) - Дарья Юрак (Хорватия)/Ксения Нолл (Швейцария).

Турнир, общий призовой фонд которого составляет $776 тысяч, завершится 5 февраля.