Остапенко и Росольска вышли в финал парного турнира WTA в Санкт-Петербурге

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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Елена Остапенко из Латвии и Алисия Росольска из Польши обыграли Габриэлу Дабровски (Канада) и Михаэллу Крайчек (Нидерланды) в полуфинале парного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) St.Petersburg Ladies Trophy, который проходит в Санкт- Петербурге.
Представительницы Латвии и Польши были сильнее со счетом 3:6, 6:3, 10:8.
В финале им будут противостоять победительницы матча Дарья Гаврилова (Австралия)/Кристина Младенович (Франция) - Дарья Юрак (Хорватия)/Ксения Нолл (Швейцария).
Турнир, общий призовой фонд которого составляет $776 тысяч, завершится 5 февраля.