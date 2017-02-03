Карри предпочел отдых участию в конкурсе трехочковых бросков на звездном уик-энде НБА

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Защитник "Голден Стэйт" Стефен Карри предпочел отдых участию в конкурсе трехочковых бросков, который пройдет в рамках звездного уик-энда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Слова спортсмена приводит портал Fox Sports.

НБА обнародовала список участников конкурса трехочковых в пятницу. Карри становился победителем конкурса в 2015 году.

"Я принимал участие в конкурсе, по-моему, раз шесть, - сказал 28-летний Карри. - Я сказал себе, что буду пытаться, пока не выиграю, и в 2015 я победил. А затем Клэй Томпсон (атакующий защитник "Голден Стэйт") опередил меня, это была внутренняя борьба. Но, если честно, Матч звезд очень сильно затянут, я хотел бы потратить время на отдых".

Карри является одним из лучших игроков лиги по реализации трехочковых бросков, он становился лидером регулярного чемпионата НБА по этому показателю в 2013, 2015 и 2016 годах. Кроме того, именно ему принадлежит абсолютный рекорд лиги по числу реализованных трехочковых попаданий (402), который он установил в ходе сезона-2015/16.

Конкурсы состоятся 18 февраля в Новом Орлеане. Днем позже пройдет Матч звезд НБА, в котором примут участие команды Западной и Восточной конференций.