Карри предпочел отдых участию в конкурсе трехочковых бросков на звездном уик-энде НБА

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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Защитник "Голден Стэйт" Стефен Карри предпочел отдых участию в конкурсе трехочковых бросков, который пройдет в рамках звездного уик-энда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Слова спортсмена приводит портал Fox Sports.
НБА обнародовала список участников конкурса трехочковых в пятницу. Карри становился победителем конкурса в 2015 году.
"Я принимал участие в конкурсе, по-моему, раз шесть, - сказал 28-летний Карри. - Я сказал себе, что буду пытаться, пока не выиграю, и в 2015 я победил. А затем Клэй Томпсон (атакующий защитник "Голден Стэйт") опередил меня, это была внутренняя борьба. Но, если честно, Матч звезд очень сильно затянут, я хотел бы потратить время на отдых".
Карри является одним из лучших игроков лиги по реализации трехочковых бросков, он становился лидером регулярного чемпионата НБА по этому показателю в 2013, 2015 и 2016 годах. Кроме того, именно ему принадлежит абсолютный рекорд лиги по числу реализованных трехочковых попаданий (402), который он установил в ходе сезона-2015/16.
Конкурсы состоятся 18 февраля в Новом Орлеане. Днем позже пройдет Матч звезд НБА, в котором примут участие команды Западной и Восточной конференций.