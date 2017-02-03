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Главный тренер ХК "Сочи" Буцаев назвал тяжелой победу над "Спартаком"

Спорт
3 февраля, 22:47 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
Сочинский клуб сейчас находится на девятом месте в Западной конференции, отставая от идущего восьмым "Витязя" на одно очко
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Вячеслав Буцаев

Вячеслав Буцаев

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 3 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главный тренер хоккейного клуба "Сочи" Вячеслав Буцаев назвал тяжелой победу своей команды над "Спартаком". Об этом он рассказал журналистам.

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"Мы довольны, что победили. По игре, не совсем то мы увидели, что хотели получить, но поздравляю ребят с тяжелой победой, - сказал Буцаев. - Выполнение того игрового задания, которое давали им, мы не увидели".

На данный момент "Сочи" находится на девятом месте в Западной конференции, отставая от идущего восьмым "Витязя" на одно очко. Но подмосковная команда имеет игру в запасе. "Турнирная ситуация такая, какая есть. Надо выходить и играть каждый следующий матч", - отметил он.

Игра "Спартак" - "Сочи" была приурочена к 70-летнему юбилею двукратного олимпийского чемпиона и трехкратного чемпиона СССР в составе "Спартака" Александра Якушева. "Мы сегодня его поздравили лично", - сказал Буцаев.

Следующий матч "Сочи" проведет дома 6 февраля с "Торпедо".

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