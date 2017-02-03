Главный тренер ХК "Сочи" Буцаев назвал тяжелой победу над "Спартаком"

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МОСКВА, 3 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главный тренер хоккейного клуба "Сочи" Вячеслав Буцаев назвал тяжелой победу своей команды над "Спартаком". Об этом он рассказал журналистам.
Хоккеисты "Сочи" победили на выезде "Спартак" со счетом 3:1.
"Мы довольны, что победили. По игре, не совсем то мы увидели, что хотели получить, но поздравляю ребят с тяжелой победой, - сказал Буцаев. - Выполнение того игрового задания, которое давали им, мы не увидели".
На данный момент "Сочи" находится на девятом месте в Западной конференции, отставая от идущего восьмым "Витязя" на одно очко. Но подмосковная команда имеет игру в запасе. "Турнирная ситуация такая, какая есть. Надо выходить и играть каждый следующий матч", - отметил он.
Игра "Спартак" - "Сочи" была приурочена к 70-летнему юбилею двукратного олимпийского чемпиона и трехкратного чемпиона СССР в составе "Спартака" Александра Якушева. "Мы сегодня его поздравили лично", - сказал Буцаев.
Следующий матч "Сочи" проведет дома 6 февраля с "Торпедо".