Голкипер "Спартака" Трушков заявил, что может занести себе в актив текущий сезон КХЛ

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МОСКВА, 3 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Вратарь московского "Спартака" Александр Трушков в беседе с журналистами заявил, что может занести себе в актив текущий сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
"Спартак" на домашнем льду уступил "Сочи" со счетом 1:3. 20-летний Трушков впервые провел полноценный матч в КХЛ, до этого выходя на замену в четырех играх текущего сезона.
"Конечно, мало играл, но все-таки что-то можно занести в актив, ведь в прошлом году я не выходил даже на замену. Сегодня наконец-то дождался полноценного дебюта, устраню ошибки и надеюсь на то, что дадут сыграть. Мне нужно понять, что такое КХЛ, нужно работать здесь и сейчас", - поделился впечатлениями Трушков.
"Конечно, обидно, что проиграли, но в целом испытал положительные ощущения. Особого волнения не было, настраивался как обычно, поговорил с тренером перед игрой. Маркус Свеннсон (партнер Трушкова) помогал мне, у нас очень хорошие отношения, он весь день меня поддерживал", - сказал хоккеист.
Игра была посвящена юбилею ветерана столичного клуба Александра Якушева, которому 2 января исполнилось 70 лет. "Хочу поздравить Александра Сергеевича и всех болельщиков с этим праздником, сегодня была великолепная атмосфера. Спасибо болельщикам за поддержку, они у нас самые лучшие", - резюмировал Трушков.
"Спартак", набрав после 57 игр 62 очка, занимает 13-е, предпоследнее место в Западной конференции.