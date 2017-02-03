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Крикунов: игроки "Сочи" чувствуют давление из-за необходимости попадания в плей-офф КХЛ

Спорт
3 февраля, 22:56 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс
По словам форварда, у клуба впереди тяжелый календарь
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МОСКВА, 3 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Игроки "Сочи" чувствуют давление из-за необходимости догонять соперников, находящихся в зоне плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом журналистам заявил нападающий сочинской команды Илья Крикунов.

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В пятницу "Сочи" на выезде обыграл "Спартак" со счетом 3:1. "Дальше календарь тяжелый, как и у всех, нужно стараться выигрывать, будем играть на победу", - сказал Крикунов.

"Конечно, давит то, что необходимо догонять первую восьмерку, немного ошибешься и не попадешь в плей-офф", - резюмировал игрок.

После 56 матчей сочинская команда набрала 85 очков и занимает девятое место на Западе, отставая от зоны плей-офф на один балл. В следующем матче 6 февраля "Сочи" дома сыграет с нижегородским "Торпедо".

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