Игрок: хоккеисты "Сочи" нервничают, поскольку им нужно побеждать в каждой игре

Турнир "Русская зима" стартует с участием сильнейших легкоатлетов страныСпорт 4 февраля, 0:15
Александр Емельяненко намерен подписать контракт с клубом "Ахмат"Спорт 3 февраля, 23:44
Игрок: хоккеисты "Сочи" нервничают, поскольку им нужно побеждать в каждой игреСпорт 3 февраля, 23:23
ФК "Тосно" объявил о подписании контракта с защитником ЛогашовымСпорт 3 февраля, 23:18
Решение об участии игроков НХЛ в ОИ-2018 должно быть принято к середине мартаСпорт 3 февраля, 23:16
Голкипер "Спартака" Трушков заявил, что может занести себе в актив текущий сезон КХЛСпорт 3 февраля, 22:54
Главный тренер ХК "Сочи" Буцаев назвал тяжелой победу над "Спартаком"Спорт 3 февраля, 22:47
Карри предпочел отдых участию в конкурсе трехочковых бросков на звездном уик-энде НБАСпорт 3 февраля, 22:37
Ярушкин: вратарь ХК "Спартак" Трушков может сыграть в оставшихся матчах сезонаСпорт 3 февраля, 22:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 3 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеисты "Сочи" чувствуют нервное напряжение из-за того, что им нужно побеждать в каждом матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), чтобы иметь шансы попасть в плей-офф. Об этом журналистам сообщил форвард команды швед Андре Петерссон.
"Сочи" в пятницу победил "Спартак" со счетом 3:1, но по-прежнему остается на девятом месте в Западной конференции, преследуя находящегося на восьмой позиции "Витязь".
"Тяжелая игра, в которой мы должны были выиграть, чтобы сохранить шансы на плей-офф. Это, конечно, напрягает команду, многие ребята нервничают из-за этого, - сказал Петерссон. - У нас тяжелое расписание, поскольку в каждом матче нам нужно выигрывать. Будем играть против ЦСКА и СКА как одна команда, учитывая, что оба соперника не так мотивированы".
Шведский форвард впервые забил с 24 декабря. "Долго не мог этого сделать, учитывая, что я выбыл на два месяца из- за травмы. Тяжело, когда нет игровой практики. Работаю усердно, надеюсь, что буду лучше с каждой игрой", - отметил он.
Следующий матч "Сочи" сыграет 6 февраля дома с "Торпедо".