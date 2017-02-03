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Игрок: хоккеисты "Сочи" нервничают, поскольку им нужно побеждать в каждой игре

Спорт
3 февраля, 23:23 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
В пятницу "Сочи" обыграл "Спартак" в матче регулярного чемпионата КХЛ
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Андре Петерссон

Андре Петерссон

© Артур Лебедев/ТАСС

МОСКВА, 3 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеисты "Сочи" чувствуют нервное напряжение из-за того, что им нужно побеждать в каждом матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), чтобы иметь шансы попасть в плей-офф. Об этом журналистам сообщил форвард команды швед Андре Петерссон.

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"Сочи" в пятницу победил "Спартак" со счетом 3:1, но по-прежнему остается на девятом месте в Западной конференции, преследуя находящегося на восьмой позиции "Витязь".

"Тяжелая игра, в которой мы должны были выиграть, чтобы сохранить шансы на плей-офф. Это, конечно, напрягает команду, многие ребята нервничают из-за этого, - сказал Петерссон. - У нас тяжелое расписание, поскольку в каждом матче нам нужно выигрывать. Будем играть против ЦСКА и СКА как одна команда, учитывая, что оба соперника не так мотивированы".

Шведский форвард впервые забил с 24 декабря. "Долго не мог этого сделать, учитывая, что я выбыл на два месяца из- за травмы. Тяжело, когда нет игровой практики. Работаю усердно, надеюсь, что буду лучше с каждой игрой", - отметил он.

Следующий матч "Сочи" сыграет 6 февраля дома с "Торпедо".

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