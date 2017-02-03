ФК "Тосно" объявил о подписании контракта с защитником Логашовым

Игрок "Локомотива" Арсений Логашов (на первом плане) после победы в финальном матче Кубка России по футболу между командами "Локомотив" (Москва) и "Кубань" (Краснодар). © Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Футбольный клуб из Ленинградской области "Тосно" объявил о подписании контракта с бывшим защитником московского "Локомотива" Арсением Логашовым. Об этом сообщает пресс-служба "Тосно".

Соглашение с 25-летним защитником рассчитано до конца текущего сезона. Ранее генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко сообщил ТАСС, что Логашов перейдет в "Тосно" как свободный агент.

Контракт Логашова принадлежал "Локомотиву" с 2013 года. Сезон-2013/14 защитник провел в аренде в "Ростове", затем вернулся в столичный клуб. В составе железнодорожников он сыграл 15 матчей в чемпионате России и пять встреч Кубка страны.