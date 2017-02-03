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Лыжник Устюгов стал вторым в спринте на открытом чемпионате Норвегии

Спорт
3 февраля, 23:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС
Россиянин показал результат 2 минуты 54,9 секунды
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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Сергей Устюгов занял второе место в спринте свободным стилем на открытом чемпионате Норвегии, который проходит в Люгне. Россиянин показал результат 2 минуты 54,9 секунды.

В финальном забеге из шести человек, среди которых бежало пять норвежцев, победу одержал Йоханнес Клэбо (2.54,6). Третьим стал Эйрик Брансдал (отставание +0,4), Петер Нортуг пришел к финишу шестым (+13,3). Еще один россиянин Антон Гафаров в финал пробиться не смог. Кроме норвежцев и россиян в спринте принял участие британец Эндрю Янг, который в финал не вышел.

В соревнованиях у женщин в финал смогли пробиться две россиянки - Наталья Матвеева и Юлия Белорукова, которые заняли четвертое и пятое места соответственно. Победу одержала Майкен Касперсен Фалла, второй стала Хайди Венг, третьей - Катрин Харсем. Еще одна россиянка Наталья Непряева в финал пробиться не смогла.

Россияне выступили на чемпионате Норвегии в рамках сбора перед чемпионатом мира по лыжным видам спорта, который пройдет в финском Лахти с 22 февраля по 5 марта. Чемпионат Норвегии завершится 5 февраля.

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