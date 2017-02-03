Лидеры шахматного турнира Moscow Open Гордиевский и Артемьев сыграли вничью в 7-м туре

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Лидеры шахматного фестиваля Moscow Open россияне Дмитрий Гордиевский и Владислав Артемьев сыграли вничью между собой в седьмом туре международного турнира.

Другой россиянин Борис Грачев сыграл вничью с соотечественником Иваном Розумом. В женском турнире седьмую победу подряд одержала россиянка Оксана Грицаева, обыгравшая украинку Юлию Осмак.

Партии фестиваля Moscow Open проходят в здании Российского государственного социального университета (РГСУ).

В турнирной таблице у мужчин после семи туров лидируют Гордиевский, Грачев, Артемьев и еще один россиянин Савелий Голубов, набравшие по 6 очков. У женщин единоличным лидером является Грицаева, в активе которой семь очков, она опережает соотечественницу Алину Кашлинскую и украинку Ольгу Бабий на один балл.

Кубок РГСУ по шахматам Moscow Open проходит в столице в 13-й раз подряд. Общий призовой фонд составляет 4,5 млн рублей, из которых победитель главного мужского турнира получит 500 тысяч, женского - 200 тысяч.