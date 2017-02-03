Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.02:
$ 59.31
€ 63.82
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лидеры шахматного турнира Moscow Open Гордиевский и Артемьев сыграли вничью в 7-м туре

Спорт
3 февраля, 23:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС
В женском турнире седьмую победу подряд одержала россиянка Оксана Грицаева, обыгравшая украинку Юлию Осмак
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Лидеры шахматного фестиваля Moscow Open россияне Дмитрий Гордиевский и Владислав Артемьев сыграли вничью между собой в седьмом туре международного турнира.

Другой россиянин Борис Грачев сыграл вничью с соотечественником Иваном Розумом. В женском турнире седьмую победу подряд одержала россиянка Оксана Грицаева, обыгравшая украинку Юлию Осмак.

Партии фестиваля Moscow Open проходят в здании Российского государственного социального университета (РГСУ).

В турнирной таблице у мужчин после семи туров лидируют Гордиевский, Грачев, Артемьев и еще один россиянин Савелий Голубов, набравшие по 6 очков. У женщин единоличным лидером является Грицаева, в активе которой семь очков, она опережает соотечественницу Алину Кашлинскую и украинку Ольгу Бабий на один балл.

Кубок РГСУ по шахматам Moscow Open проходит в столице в 13-й раз подряд. Общий призовой фонд составляет 4,5 млн рублей, из которых победитель главного мужского турнира получит 500 тысяч, женского - 200 тысяч.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
9
Минское "Динамо" продлило победную серию до пяти матчей в КХЛ, обыграв "Автомобилист"
8
Екатеринбург начал обратный отсчет 500 дней до ЧМ-2018 по футболу
Роджер Федерер
26
Федерер победил Надаля и в пятый раз в карьере выиграл Australian Open
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СК подтвердил обнаружение тела пропавшей в конце января Натальи Меламед
2
Чуркин предложил Лондону "очистить совесть", вернув аннексированные территории
3
Администрация Трампа пересматривает политику США в отношении Кубы
4
СК пока не подтверждает обнаружение пропавшей в конце января Натальи Меламед
5
Россия с 6 февраля запрещает поставки говядины из Минской области
6
Лукашенко рассказал о положении Белоруссии и об отношениях с Россией
7
Украина и США начали переговоры по поставкам угля украинским потребителям
Темы дня
Реклама