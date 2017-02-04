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Турнир "Русская зима" стартует с участием сильнейших легкоатлетов страны

Спорт
4 февраля, 0:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, февраля. /ТАСС
Соревнования стартуют в 15:40 мск в субботу в легкоатлетическом манеже ЦСКА, официальная церемония открытия турнира состоится в 16:30 мск в воскресенье
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© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Традиционный турнир по легкой атлетике "Русская зима" пройдет в ближайшие выходные дни в столице. В соревнованиях примут участие сильнейшие легкоатлеты страны, многие из которых рассчитывают на индивидуальный допуск к турнирам под эгидой Международной федерации легкой атлетики (IAAF).

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Более 30 спортсменов подали заявки на участие в "Русской зиме" под нейтральным флагом, всего же на турнире выступят более 200 легкоатлетов. Выступит на московском турнире олимпийский чемпион в прыжках в высоту Иван Ухов, подтвердили свои заявки чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Кучина, зимний чемпион мира в тройном прыжке Люкман Адамс, чемпионы Европы Анжелика Сидорова (прыжки с шестом), Евгения Полякова (бег на 60 метров), Елена Коробкина (3000 м).

По словам Кучиной, на предстоящем турнире прежде всего хочется показать, что она и другие российские легкоатлеты не опускают руки и продолжают работать в надежде получить разрешение на выступление в нынешнем сезоне. В ближайшее время Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) ожидает информацию из IAAF о допуске россиян к международным турнирам в качестве нейтральных спортсменов. Первый крупный турнир сезона пройдет уже через месяц - 3-5 марта в Белграде состоится чемпионат Европы в помещении.

Соревнования стартуют в 15:40 мск в субботу в легкоатлетическом манеже ЦСКА, когда будут определены победители в прыжках с шестом и в длину у мужчин, толкании ядра и тройном прыжке у женщин. Официальная церемония открытия турнира состоится в 16:30 мск в воскресенье, после чего пройдет основная соревновательная часть.

Легкоатлеты, которые покажут на "Русской зиме" лучшие результаты сезона в мире, получат дополнительно по 500 тысяч рублей призовых. По традиции перед началом турнира пройдут соревнования для 12-13 летних легкоатлетов "Детская Русская зима", а также мастер-класс бывшей чемпионки мира Татьяны Зеленцовой. Во время турнира ряд семинаров проведет Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

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