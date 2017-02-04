Медведев проиграл Джоковичу во второй игре матча Мировой группы Кубка Дэвиса

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МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев уступил второй "ракетке" мира сербу Новаку Джоковичу во второй игре матча первого круга Мировой группы теннисного Кубка Дэвиса, который проходит в сербском Нише. При счете 1:0 в пользу серба в четвертом сете Медведев отказался от продолжения борьбы.
Россиянин, который является 63-й "ракеткой" мира, уступил сербу со счетом 6:3, 4:6, 1:6, 0:1.
Матч продолжался 2 часа 20 минут.
Ранее в первой встрече матча россиянин Карен Хачанов проиграл сербу Виктору Троицки. Таким образом, общий счет противостояния до трех очков стал 2-0 в пользу команды Сербии. В субботу состоится парный матч, в котором встретятся Виктор Троицки/Ненад Зимоньич и Константин Кравчук/Андрей Кузнецов.
По итогам прошлого года мужская сборная России вернулась в Мировую группу Кубка Дэвиса. Победитель матча Сербия - Россия выходит в четвертьфинал, проигравшая команда в сентябре сыграет в плей-офф за право сохранить место в Мировой лиге.