Роналдиньо передаст свою награду "Золотой мяч" в музей "Барселоны"

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МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Бывший полузащитник сборной Бразилии по футболу Роналдиньо, вернувшийся на пост посла испанской "Барселоны" в мире, намерен отдать свою награду "Золотой мяч" в клубный музей. Об этом сообщает пресс- служба каталонского клуба.
Роналдиньо в составе "Барселоны" в 2005 году стал обладателем приза "Золотой мяч", который тогда вручался лучшему футболисту Европы.
@10Ronaldinho— FC Barcelona (@FCBarcelona) 3 февраля 2017 г.
#CampNouExperience pic.twitter.com/tQxf0bv2Xf
Ранее 36-летний бразилец заявлял о намерении официально завершить карьеру футболиста в 2017 году. В качестве посла Роналдиньо будет представлять "Барселону" на различных мероприятиях, а также войдет в команду легенд, которая занимается продвижением клуба во всем мире.
Бразилец уже занимал данный пост в октябре 2016 года, он прогулял свой первый рабочий день в новом качестве, после чего о его роли в команде не сообщалось.
Полузащитник известен по выступлениям за французский "Пари Сен-Жермен", "Барселону" и итальянский "Милан". Роналдиньо дважды становился чемпионом Испании (2005, 2006), а также чемпионом Италии (2011). С "Барселоной" он стал победителем Лиги чемпионов в 2006 году. В составе сборной Бразилии Роналдиньо выиграл чемпионат мира 2002 года. Всего за национальную команду полузащитник провел 96 матчей и забил 33 гола.