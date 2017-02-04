Губернатор Коннектикута пригласил клуб "Айлендерс" проводить матчи НХЛ в Хартфорде

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Губернатор американского штата Коннектикут Дэн Мэллой предложил клубу Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Айлендерс" проводить матчи на арене в Хартфорде после сезона-2017/18. Об этом сообщает портал The score.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что домашний стадион "Айлендерс" "Барклайс-Центр" (Barclays Center), которым владеет российский бизнесмен Михаил Прохоров, намерен прекратить сотрудничество с "Нью-Йорк Айлендерс".

"Мы обратили внимание, что клуб "Айлендерс", вероятно, вынужден будет искать новую арену после сезона-2017/18. Мы хотим предложить вам во временное пользование арену XL Center в Хартфорде. Мы уже начали работы над приведением стадиона к современным стандартам НХЛ, поэтому также хотим предложить вам его в долгосрочную аренду", - говорится в письме губернатора к владельцам "Айлендерс".

Ранее в Хартфорде базировалась команда "Хартфорд Уэйлерз", но в 1997 году клуб переехал в Роли (штат Северная Каролина), сменив название на "Каролина Харрикейнз". XL Center на хоккейных матчах вмещает 15 тыс. зрителей. В среднем на домашние матчи "Айлендерс" в текущем сезоне приходит около 12 тыс. зрителей, при общей вместимости арены более 15 тыс. человек во время хоккейных игр.

По данным Bloomberg, в финансовом прогнозе, который предоставлен потенциальным инвесторам, арена "Айлендерс" не упоминается как источник дохода после сезона-2018/19. Руководство стадиона посчитало экономически нецелесообразным проведение матчей хоккейного клуба, по договору аренды именно стадион платит $53,5 млн в год команде в обмен на контроль всех бизнес операций, куда входят доходы от реализации билетов и аренды помещений.

Бывший владелец "Айлендерс" Чарльз Ванг подписал 25-летний договор с Barclays Center в 2012 году. В 2014 году он продал команду бизнесменам Джонатану Ледеки и Скотту Малкину, но сохранил контрольный пакет акций.