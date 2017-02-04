Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.02:
$ 59.31
€ 63.82
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Губернатор Коннектикута пригласил клуб "Айлендерс" проводить матчи НХЛ в Хартфорде

Спорт
4 февраля, 5:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, февраля. /ТАСС
Агентство Bloomberg сообщило, что домашний стадион "Айлендерс" Barclays Center, которым владеет российский бизнесмен Михаил Прохоров, намерен прекратить сотрудничество с клубом
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Губернатор американского штата Коннектикут Дэн Мэллой предложил клубу Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Айлендерс" проводить матчи на арене в Хартфорде после сезона-2017/18. Об этом сообщает портал The score.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что домашний стадион "Айлендерс" "Барклайс-Центр" (Barclays Center), которым владеет российский бизнесмен Михаил Прохоров, намерен прекратить сотрудничество с "Нью-Йорк Айлендерс".

Смотрите также
Арена "Барклайс-Центр" в Нью-Йорке
Стадион Прохорова Barclays Center может перестать принимать матчи "Айлендерс" в НХЛ

"Мы обратили внимание, что клуб "Айлендерс", вероятно, вынужден будет искать новую арену после сезона-2017/18. Мы хотим предложить вам во временное пользование арену XL Center в Хартфорде. Мы уже начали работы над приведением стадиона к современным стандартам НХЛ, поэтому также хотим предложить вам его в долгосрочную аренду", - говорится в письме губернатора к владельцам "Айлендерс".

Ранее в Хартфорде базировалась команда "Хартфорд Уэйлерз", но в 1997 году клуб переехал в Роли (штат Северная Каролина), сменив название на "Каролина Харрикейнз". XL Center на хоккейных матчах вмещает 15 тыс. зрителей. В среднем на домашние матчи "Айлендерс" в текущем сезоне приходит около 12 тыс. зрителей, при общей вместимости арены более 15 тыс. человек во время хоккейных игр.

По данным Bloomberg, в финансовом прогнозе, который предоставлен потенциальным инвесторам, арена "Айлендерс" не упоминается как источник дохода после сезона-2018/19. Руководство стадиона посчитало экономически нецелесообразным проведение матчей хоккейного клуба, по договору аренды именно стадион платит $53,5 млн в год команде в обмен на контроль всех бизнес операций, куда входят доходы от реализации билетов и аренды помещений.

Бывший владелец "Айлендерс" Чарльз Ванг подписал 25-летний договор с Barclays Center в 2012 году. В 2014 году он продал команду бизнесменам Джонатану Ледеки и Скотту Малкину, но сохранил контрольный пакет акций.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
9
Минское "Динамо" продлило победную серию до пяти матчей в КХЛ, обыграв "Автомобилист"
8
Екатеринбург начал обратный отсчет 500 дней до ЧМ-2018 по футболу
Роджер Федерер
26
Федерер победил Надаля и в пятый раз в карьере выиграл Australian Open
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп проведет телефонные переговоры с Порошенко
2
Консультации с Трампом по F-35 позволили США сэкономить более $728 млн
3
Белый дом: Трамп виделся с Тимошенко, но не давал ей никаких заверений
4
Чуркин предложил Лондону "очистить совесть", вернув аннексированные территории
5
Садальскому закрыли въезд на Украину
6
Лукашенко рассказал о положении Белоруссии и об отношениях с Россией
7
В США суд временно приостановил выполнение иммиграционного указа Трампа
Темы дня
Реклама