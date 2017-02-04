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Клуб НБА "Хьюстон" вывел из обращения номер Яо Мина

Спорт
4 февраля, 5:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, февраля. /ТАСС
Осенью 2016 года знаменитый китайский центровой был введен в Зал баскетбольной славы
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Яо Мин во время выступления за "Хьюстон"

Яо Мин во время выступления за "Хьюстон"

© EPA/LARRY W. SMITH

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Хьюстон" вывел из обращения 11-й номер, под которым за команду выступал знаменитый китайский центровой Яо Мин. Торжественная церемония состоялась в перерыве встречи регулярного чемпионата НБА с "Чикаго".

Яо Мин являлся одним из сильнейших центровых НБА начала 2000-х годов, он был выбран "Хьюстоном" (выступал в НБА только в составе данного клуба) под общим первым номером на драфте 2002 года. Восемь раз он принимал участие в Матчах всех звезд лиги, в 2003-м был включен в первую сборную новичков НБА. Осенью 2016 года Яо Мин вместе с Шакилом О''Нилом и Алленом Айверсоном был введен в Зал баскетбольной славы в Спрингфилде (штат Массачусетс, США).

Он стал третьим представителем Китая в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Из-за травм спортсмену пришлось пропустить весь сезон-2009/10. Завершил карьеру в 2011 году, имея в активе 486 матчей за "Хьюстон", в которых он в среднем набирал по 19 очков, делал по 9,2 подбора, 1,6 передачи, 0,4 перехвата и 1,9 блок-шота. В составе сборной Китая становился трехкратным чемпионом Азии. На церемонии открытия Олимпиады 2008 года в Пекине был знаменосцем национальной команды Китая, а также участвовал в эстафете олимпийского огня. В составе сборной китая дошел до четвертьфинала Игр-2008. 

Яо Мин - один из самых узнаваемых и богатых людей КНР, ряд крупных компаний заключил с ним рекламные контракты. В июле 2009 года Яо Мин стал владельцем китайского клуба "Шанхай Шаркс", за который он выступал на заре карьеры, в последнее время работает комментатором, а также занимается бизнесом и общественной деятельностью.

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