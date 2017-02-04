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"Коламбус" в овертайме уступил "Питтсбургу" в НХЛ, Бобровский отразил 29 бросков

Спорт
4 февраля, 6:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, февраля. /ТАСС
Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин пропустил второй матч подряд из-за травмы
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Сергей Бобровский

Сергей Бобровский

© AP Photo/LM Otero

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. "Коламбус" в овертайме уступил "Питтсбургу" со счетом 3:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский голкипер хозяев Сергей Бобровский отразил 29 из 33 бросков по своим воротам.

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В составе "Питтсбурга" шайбы забросили Фил Кессел (14-я минута), Патрик Хорнквист (19), Ник Бонино (39). Победный гол в овертайме на счету Кессела. У "Коламбуса" отличились Брэндон Дубински (36), Александр Веннберг (41) и Кэм Аткинсон (52).

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин пропустил второй матч подряд из-за травмы.

"Питтсбург" занимает третье место в Восточной конференции, набрав 69 очков в 50 матчах. "Коламбус" на два очка опережает "Питтсбург", занимая вторую строчку. В следующем матче в ночь на воскресенье "Питтсбург" в гостях сыграет против "Сент-Луиса", "Коламбус" свой следующий матч проведет только 7 февраля, когда на выезде встретится с "Детройтом".

В параллельном матче "Детройт" обыграл "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 5:4, победную шайбу за 28 секунд до конца забросил защитник "Детройта" Дэнни Декейсер. "Калгари" победил "Нью-Джерси" со счетом 4:3 в овертайме гостевого матча.

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