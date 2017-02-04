Шайба Юбердо принесла "Флориде" победу над "Анахаймом" в матче НХЛ

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МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. "Флорида" обыграла "Анахайм" со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), победную шайбу забросил форвард хозяев Джонатан Юбердо, проводивший первую игру в сезоне.
Шайбы в составе "Флориды" забросили Райлли Смит (10-я минута) и Юбердо (36). У "Анахайма" отличился Хампус Линдхольм (10).
Голкипер "Флориды" Джеймс Раймер, отразивший в матче 22 из 23 бросков, одержал 100-ю победу в регулярных чемпионатах НХЛ.
Юбердо провел первый матч в сезоне, перед которым получил травму лодыжки в предсезонном матче с "Нью-Джерси". Тогда российский форвард Сергей Калинин, пытаясь отобрать шайбу, прижал Юбердо к борту. После резкого маневра форварда "Пантерз" правый конек Калинина ударил по левой лодыжке Юбердо, который только с помощью партнеров сумел добраться до скамейки запасных, после чего хромая ушел в раздевалку в сопровождении врача.
"Флорида" поднялась на девятую строчку в турнирной таблице на Востоке, набрав 56 очков в 52 матчах. "Анахайм" идет на четвертом месте, имея в активе 65 очков после 53 игр. В следующем матче 9 февраля "Флорида" дома сыграет против клуба "Лос-Анджелеса", "Анахайм" в ночь на воскресенье в гостях встретится с клубом "Тампа-Бэй".
В параллельном матче "Каролина" на своей площадке обыграла "Эдмонтон" со счетом 2:1.