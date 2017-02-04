"Лейкерс" проиграли "Бостону" в матче НБА, Мозгов набрал четыре очка

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Клуб "Лос-Анджелес Лейкерс" проиграл "Бостону" со счетом 107:113 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал защитник "Бостона" Айзея Томас, набравший 38 очков. У "Лейкерс" самым результативным также стал разыгрывающий защитник Лу Уильямс - 21 очко. Российский центровой "Лейкерс" Тимофей Мозгов провел на площадке 15 минут, набрал четыре очка, отдал одну передачу и сделал шесть подборов.

"Бостон" одержал шестую победу подряд, продолжая занимать второе место в турнирной таблице Восточной конференции (32 победы в 50 матчах). "Лейкерс" с 17 победами с 53 встречах идут 14-ми на Западе.

В следующем матче "Лейкерс" 7 февраля на выезде встретятся с "Нью-Йорком".

Остальные результаты игрового дня:

"Орландо" - "Торонто" - 102:94;

"Бруклин" - "Индиана" - 97:106;

"Детройт" - "Миннесота" - 116:108;

"Оклахома" - "Мемфис" - 114:102;

"Хьюстон" - "Чикаго" - 121:117 ОТ.