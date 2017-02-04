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Участники Универсиады в Алма-Ате сдадут около 200 допинг-проб

Спорт
4 февраля, 8:04 UTC+3 АЛМА-АТА корр. ТАСС, Альберт Стародубцев
Также Международная федерация студенческого спорта совместно с WADA подготовила образовательное антидопинговое пособие
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© EPA/HENDRIK SCHMIDT

АЛМА-АТА, 4 февраля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Представители допинг-контроля намерены взять около 200 проб у спортсменов, принимающих участие в зимней Универсиаде 2017 года в Алма-Ате. Об этом сообщил на конференции Международной федерации студенческого спорта (FISU) "Инновации. Образование. Спорт" президент FISU Олег Матыцин.

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С 3 по 4 февраля в Алма-Ате проходит конференция FISU, в которой принимают участие представители Международного олимпийского комитета, ЮНЕСКО, Всемирного антидопингового агентства (WADA) и международных спортивных федераций.

"Мы будем проводить около 200 допинг-тестов во время Универсиады, - отметил Матыцин. - Но тестирование является лишь частью истории. В партнерстве с WADA Международной федерацией студенческого спорта было подготовлено образовательное антидопинговое пособие. Мы должны сделать все возможное, чтобы гарантировать чистоту студенческого спорта и объяснить студентам, что допинг не соответствует ценностям спорта".

Эрин Тедфорд, менеджер по образованию Всемирного антидопингового агентства, в своем выступлении перед участниками конференции подчеркнула важность создания методических и учебных материалов для университетов на тему борьбы с допингом в спорте. "Эти антидопинговые пособия адресованы, прежде всего, студентам, обучающимся на первых курсах. Знание этих вещей является защитным фактором", - заметила представитель WADA.

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