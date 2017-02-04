Конькобежка Качуркина завоевала золото на Универсиаде на дистанции 1000 м

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МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Российская конькобежка Александра Качуркина завоевала золотую медаль на дистанции 1000 метров на Универсиаде, которая проходит в Алма-Ате. Спортсменка показала результат 1 минута 19,1 секунды.
Второе место заняла Ким Хайан Юнг из Южной Кореи (отставание 0,09 секунды). Бронза на счету Екатерины Айдовой из Казахстана (+ 0,43).
Ранее Качуркина победила на 1500 м и стала третьей на дистанции 500 м.
Универсиада завершится 8 февраля.
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Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко