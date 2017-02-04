Конькобежка Качуркина завоевала золото на Универсиаде на дистанции 1000 м

Соревнования по конькобежному спорту на Универсиаде-2017 © almaty2017.com

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Российская конькобежка Александра Качуркина завоевала золотую медаль на дистанции 1000 метров на Универсиаде, которая проходит в Алма-Ате. Спортсменка показала результат 1 минута 19,1 секунды.

Второе место заняла Ким Хайан Юнг из Южной Кореи (отставание 0,09 секунды). Бронза на счету Екатерины Айдовой из Казахстана (+ 0,43).

Ранее Качуркина победила на 1500 м и стала третьей на дистанции 500 м.

Универсиада завершится 8 февраля.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко