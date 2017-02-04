Полька Юстина Ковальчик победила в скиатлоне на этапе КМ в Пхенчхане

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Двукратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юстина Ковальчик одержала победу в скиатлоне на этапе Кубка мира, который проходит в южнокорейском Пхенчхане. Польская спортсменка преодолела дистанцию 15 км за 43 минуты и 54,7 секунды.

Ковальчик одержала первую победу на этапах Кубка мира с января 2014 года.

Второе место осталось за американкой Элизабет Стивен (отставание 56 секунд), тройку призеров замкнула японка Исида Масако (+ 1.14,8).

Лучшей из россиянок стала Анна Медведева, которая пришла к финишу шестой (+1.29,3), Дарья Веденина стала 19-й (+4.10,6), Ольга Царева - 21-й (+4.17,5).